Нехватка кадров и перебои со светом: бизнес озвучил главные препятствия для работы предприятий

Уже несколько месяцев нехватка кадров остается значительной проблемой для украинского бизнеса. В марте о дефиците сотрудников сообщили 50% предприятий.

Об этом свидетельствует опрос Института экономических исследований и политических консультаций.

Нехватка кадров

Отмечается, что в марте 2024 года трудности с поиском работников выросли — причем как квалифицированных, так и неквалифицированных.

Доля опрошенных предприятий, имеющих проблемы с подбором квалифицированных кадров, выросла с 31,0% в феврале до 38,9% в марте.

Похожая ситуация наблюдается с поиском неквалифицированных рабочих: процент тех, кому их трудно найти, существенно вырос – с 26,5% в феврале до 31,7% в марте.

"Результаты опроса отражают сложную ситуацию по доступу бизнеса к рабочей силе. В марте впервые половина опрошенного нами бизнеса указала на то, что это является существенным препятствием для дальнейшей работы. Например, в 2022 году о нехватке рабочей силы говорили только около 20% опрошенных, в прошлом году это препятствие немного актуализировалось и на него указывало около трети опрошенных, и уже к концу 2023 года это препятствие начало постоянно расти", — объяснил Евгений Ангел, старший научный сотрудник ИЭИ.

Препятствия для работы бизнеса

Как сообщают в ИЭД, в целом же рейтинг препятствий для работы бизнеса практически не изменился: на первом месте – рост цен на сырье и товары (53%), на втором – нехватка рабочей силы (50%), на третьем – опасность для работы ( 46%).

Проблема перебоев с электроэнергией поднялась с 7 на 4-е место (40%) в связи с повреждениями после ракетных обстрелов в марте.

"Существенно актуализировалась такая проблема как перебои с электроэнергией. Это ожидаемо из-за повреждений энергетических объектов после интенсивных ракетных обстрелов во второй половине марта", — отметила исполнительный директор ИЭИ Оксана Кузяков.

По ее словам, за последний год показатель этого препятствия не превышал 40%, однако в марте прошлого года он составил 46%.

Проблемы с энергоснабжением были важны для крупного бизнеса, ведь под атаками были большие объекты. В то же время малый и средний бизнес пострадал меньше.

Из-за ракетных атак произошли также региональные изменения в оценке опасности работы: Черкасская область поднялась на 1-е место в рейтинге по этому показателю (100% респондентов из этой области отметили, что им опасно работать), Запорожская, Винницкая, Харьковская – традиционно в топе самых опасных регионов, в то же время, Волынская и Закарпатская области остаются относительно спокойными.

Оптимизм возвращается

Украинский бизнес постепенно выходит из состояния полной неопределенности и начинает строить планы на будущее. В феврале 2024-го только около 15% собственников и руководителей предприятий не смогли ответить на планы своего бизнеса на следующие полгода. Для сравнения: год назад, в феврале 2023, таких было около 40%.

Впервые за два года бизнес стал более уверенным в долгосрочных планах и более оптимистично смотрит в будущее. Часть предприятий, планирующих свою деятельность в двухлетней перспективе, увеличилась до 60,6%.

По данным ИЭИ, 44% опрошенных предприятий готовы инвестировать в собственное развитие или восстановление в 2024 году. Это одни из лучших показателей с 2011 года: больше планов на инвестиции в бизнес было только в 2018 - 2020 годах.