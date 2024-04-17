Впервые за два года бизнес стал более уверенным: 60% украинских компаний имеют планы на следующие 2 года, – опрос

Впервые за два года бизнес стал более уверенным в долгосрочных планах и более оптимистично смотрит в будущее. Часть предприятий, планирующих свою деятельность в двухлетней перспективе, увеличилась до 60,6%.

Такие выводы можно сделать из ежемесячного опроса предприятий New Monthly Enterprises Survey, который Институт экономических исследований и политических консультаций провел в марте 2024 года.

В марте доля компаний, которые не могут предусмотреть свою деятельность на следующие два года, опустилась ниже 40% (до 39,4%). То есть доля планирующих свою деятельность в двухлетней перспективе увеличилась до 60,6%.

"Это самый высокий показатель с начала проведения ежемесячных опросов бизнеса во время войны - то есть с октября 2022 года", - отмечают в ИЭД.

Также в марте доля планирующих сузить деятельность в течение следующих 2 лет уменьшилась почти в 2,5 раза — до 2,8%.

Возросла доля предприятий, которые планируют оставить текущие показатели деятельности: с 69,8% до 79,6%.

"Вместе с тем в марте незначительным образом возросла доля предприятий, которые не смогли предоставить ответы относительно своих ожиданий финансово-экономической ситуации на предприятии и общеэкономической ситуации на следующие 6 месяцев. Впрочем, с августа 2023 года эти показатели остаются ниже 20%", - подчеркивают в ИЭД.

Там добавляют, что данные, полученные в ходе мартовского опроса, дают основания говорить о весеннем пробуждении украинского бизнеса.

"В прошлом месяце неопределенность бизнеса на двухлетнюю перспективу стала самой низкой за последние полтора года, то есть с начала наших наблюдений в октябре 2022 года. На фоне этого мы наблюдали улучшение краткосрочных ожиданий бизнеса относительно загруженности собственных мощностей, наличия клиентов и т.п., но вместе с тем и некоторое рост среднесрочной и краткосрочной неопределенности», — отметила Оксана Кузяков, исполнительный директор ИЭД.

СПРАВКА:

В ежемесячном опросе Института экономических исследований и политических консультаций принимают участие более 500 украинских промышленных предприятий, расположенных в 21 из 27 областей Украины. Опрос в этом формате проводится с мая 2022 года. Полевой этап 23-й волны исследования продолжался с 18 по 29 марта 2024 года. Менеджеры предприятий сравнивали результаты работы в марте 2024 года с февралем, оценивали показатели на момент проведения опроса и прогнозировали следующие три/шесть месяцев или два года. Иногда результаты работы сравнивались с предвоенным периодом, когда проводился схожий опрос бизнеса.

Оптимизм возвращается

Украинский бизнес постепенно выходит из полной неопределенности и начинает строить планы на будущее. В феврале 2024-го только около 15% собственников и руководителей предприятий не смогли ответить на планы своего бизнеса на следующие полгода. Для сравнения: год назад, в феврале 2023, таких было около 40%.

По данным ИЭД, 44% опрошенных предприятий готовы инвестировать в собственное развитие или возобновление в 2024 году. Это одни из лучших показателей с 2011 года: больше планов на инвестиции в бизнес было только в 2018 - 2020 годах.

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