Бизнес не увидел снижения уровня коррупции на таможне, - опрос

Оценка бизнесом работы таможни остается в нейтральной плоскости. Хуже всего предприниматели оценили качество предоставления таможенных услуг и профессионализм должностных лиц. 60% опрошенных не увидели понижения уровня коррупции на таможне.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса "Таможенный индекс" в 2023 году, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией и DHL Express.

Отмечается, что интегральная оценка индекса несколько выросла до 3,24 балла из 5 возможных и находится в нейтральной плоскости (3,17 балла в 2022 году).

Качество услуг и уровень коррупции

"В этом году среди компонентов индекса таможенные эксперты хуже всего оценили качество предоставления таможенных услуг и профессионализма должностных лиц - 2,76 балла", - отмечают в ЕБА.

Несмотря на то, что большинство опрошенных, а именно 56% оценивают качество таможенных сервисов удовлетворительно, 25% считают его низким, а 6% очень низким. Количество респондентов, положительно оценивающих работу таможни, сократилось с 24% в 2022 году до 13% в 2023 году.

Согласно результатам опроса, интегральная оценка уровня коррупции на таможне составила 3,20 балла.

Большинство опрошенных, а именно 60% не заметили изменения уровня коррупции, тогда как 15% считают, что он несколько уменьшился, а 12% существенно уменьшился. В то же время, 14% считают, что проявления коррупции на таможне усилились.

Система "Единое окно"

Как отмечают в ЕБА, самой традиционной является оценка работы системы "Единое окно" - 3,77 баллов.

"Мнения таможенных экспертов разделились – по 41% оценивают работу системы удовлетворительно и хорошо. Еще 18% очень хорошо оценивают взаимодействие госорганов в рамках работы "Единого окна"", - подчеркнули в ЕБА.

По мнению бизнеса, систему можно доработать, добавив возможность выгрузки отдельной информации в Еxcel , контактную информацию должностных лиц, прорабатывающих документы и чат/возможность коммуникации с ними, подгрузку писем Гостаможслужбы, влияющих на таможенные процедуры, возможность аннулирования ЧП/ПД и т.п.

Вызовы при прохождении таможни

"Наибольшими вызовами при прохождении таможни, как сообщают компании, на сегодняшний день являются бюрократия и дополнительные проверки, невосприятие таможенными органами заявленной стоимости товара и его корректировки, коррупционное давление, некоторые вопросы кодификации, трудности во взаимодействии с ветеринарной службой и Госпродпотребслужбой, забастовки на границе, что Замедляют движение. Стоит отметить, что в настоящее время 79% компаний рассматривают альтернативные логистические маршруты в объезд Польши из-за блокировки границы", - отмечают в ЕБА.

Там добавляют, что почти половина, а именно 46% опрошенных компаний сообщают о проблемах с корректировкой таможенной стоимости, в то время как в прошлом году об этом заявляли 37% респондентов.

О проблемах с переклассификацией кода УКТВЭД по решению таможенных органов сообщают 27% опрошенных (26% в прошлом году).

Кроме того, по сравнению с прошлым годом выросло количество компаний, планирующих получать статус АЭО (авторизованных экономических операторов) или отдельные упрощения – с 66% до текущих 71%.

В то же время, процедурой совместного транзита сейчас пользуется 14% опрошенных нами компаний (4% в прошлом году), а 4% пользуются транзитными упрощениями (2% в прошлом году). К тому же, 10% опрошенных компаний уже применяют альтернативные правила Пан-Евро-Мед, и еще 29% – планируют применять.

"Оценка бизнесом работы таможни остается в нейтральной плоскости. Мы наблюдаем как положительную (работа "Единого окна"), так и отрицательную (качество услуг) динамику оценок. К тому же, вызывает обеспокоенность рост количества случаев корректировки таможенной стоимости. В то же время практически не изменился уровень заинтересованности и подготовка компаний к получению статуса АЭО и упрощений, не в полной мере использованы возможности совместного транзита и Альтернативных правил Пан-Евро-Мед., да и необходимость улучшения обратной связи от таможенных органов", - комментирует результаты опроса Наталья Артемчук, менеджер Налогового и Таможенного комитетов ЕБА.

Бизнес в Украине активнее получает статус АЭО

Кабинет министров 22 сентября принял постановление, которое должно облегчить и ускорить процесс получения авторизаций на таможенные упрощения.

Украинские компании продемонстрировали значительный прогресс в получении статуса Авторизированного экономического оператора (АЭО), установив рекорды, в некоторых случаях превышающие результаты европейских стран на аналогичных этапах внедрения программы.

По данным Государственной таможенной службы, в I квартале 2024 года вдвое выросло количество предприятий, получивших авторизацию

Треть от общего количества транзитных деклараций по процедуре совместного транзита оформлена в течение января-марта 2024 года - 23,5 тысяч из более 65 тысяч.

Так, в странах-участниках Конвенции о процедуре совместного транзита было успешно завершено более 19 тыс. перемещений, начатых таможенными органами Украины. В то же время в Украине было успешно завершено почти 4,5 тыс. перемещений, начатых в других странах-участницах Конвенции.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то есть I кварталом 2023 года, показатели успешно завершенных перемещений, начатых в Украине, выросли в 13 раз, а перемещений, начатых в других странах-участницах Конвенции, - в 9 раз.

Также в течение января-марта 2024 почти удвоилось число предприятий, которые получили и используют авторизации на применение транзитных упрощений в соответствии с Конвенцией – их количество возросло с 57 до 101. Им предоставлено 121 авторизацию (из 303 в период применения Украиной Конвенции), из них: