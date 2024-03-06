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Бизнес
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Украинский бизнес превышает европейские показатели получения статуса АЭО

Украинский бизнес превышает европейские показатели получения статуса АЭО
Источник фото: ua.depositphotos.com

Украинские компании продемонстрировали значительный прогресс в получении статуса Авторизированного экономического оператора (АЭО), установив рекорды, в некоторых случаях превышающие результаты европейских стран на аналогичных этапах внедрения программы.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Украина получила такую возможность в 2020 году. С тех пор   украинские компании уже получили 31 авторизацию (63%) АЭО на основании базовых показателей, а 35% – на пониженных показателях, введенных во время военного положения.

Фото 2 — Украинский бизнес превышает европейские показатели получения статуса АЭО

Отмечается, что, несмотря на войну, украинский бизнес не только использует возможности, которые открывает статус АЭО, но продолжает активно развиваться, используя новые сервисы и услуги для укрепления своей позиции на международном рынке.

"Не стоит ожидать в первые годы применения программы стремительного роста количества авторизаций АЭО. И об этом свидетельствует динамика многих стран ЕС: "пики" показателей получения авторизаций АЭО приходились на более отдаленные годы с начала внедрения программы (от 7 до 12 лет)", - отметили в Министерстве финансов .

Там добавили, что медленная динамика АЭО в первые годы внедрения программы характерна для большинства европейских стран. Во многих европейских странах и их компаниях на начальных этапах запуска программы АЭО наблюдалась низкая активность участия, что было обусловлено осторожным подходом к инновациям и опасениями относительно новых изменений .

Но несмотря на продолжающуюся войну, украинские предприятия присоединяются к программе АЭО и системе таможенных упрощений, активно применяя новые сервисы и возможности, ранее недоступные, что открывает перед ними новые перспективы для развития.

Согласно сообщению, в первые четыре года после запуска программы АЭО в Европейском Союзе, в период с 2008 по 2011 годы, компании из большинства стран ЕС демонстрировали либо аналогичные, либо даже более низкие темпы получения статуса АЭО по сравнению с Украиной. В 17 странах-членах ЕС, таких как Румыния и Словакия, темпы были схожими, тогда как в Болгарии, Греции, Литве и других странах значительно ниже. Некоторые страны, в частности Хорватия и Португалия, даже не имели авторизации АЭО за этот период.

Количество АЭО удвоилось за счет "Новая почта Глобал" и "Стальканат"

В прошлом году компании "Новая почта Глобал" и "Стальканат" получили статус авторизованного экономического оператора (АЭО) в Украине. Благодаря этому они смогут использовать преимущества и упрощения во время таможенного оформления.

Компании стали третьей и четвертой в стране, получивших льготы на таможне . До этого авторизацию АЭО получали ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" в марте 2021 года и ООО "Эпицентр К" 29 июня 2023 года.

Напомним, что АЭО – это особый статус, свидетельствующий о высокой степени доверия к субъекту хозяйствования. Такой статус предоставляет таможенные упрощения и преимущества в международной торговле, за счет чего можно компенсировать и ряд сложностей на границе, вызванных внешними обстоятельствами.

Программа АЭО была введена Всемирной таможенной организацией в 2005 году путем принятия Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли. Введение в Украину программы АЭО предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС.

Автор:
Татьяна Гойденко