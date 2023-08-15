"Новая почта" и "Стальканат" получили особый статус на таможне: какие льготы предусмотрены

Компания "Новая Почта Глобал" и "Стальканат" получили статус авторизованного экономического оператора (АЭО) в Украине. Благодаря этому они смогут использовать преимущества и упрощения во время таможенного оформления.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

"Гостаможна искренне поздравляет предприятия с получением статуса и надеется на дальнейшее прозрачное и эффективное сотрудничество!", — поздравили таможенники бизнес.

Компании стали третьей и четвертой в стране, получившими льготы на таможне. До этого авторизацию АЭО получали ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" в марте 2021 года и ООО "Эпицентр К" 29 июня 2023 года.

Эти четыре компании, в частности, теперь имеют следующие льготы:

выполнение таможенных формальностей в отношении товаров в первоочередном порядке;

уменьшение автоматизированной системой управления рисками форм и объемов таможенного контроля товаров предприятия;

возможность самостоятельно накладывать пломбы на транспортные средства.

По процедуре заявки компаний рассматривают 30 дней, проведение оценки соответствия — 120 дней. С момента запуска программы Гостаможня рассмотрела 17 заявлений на получение статуса АЭО. Десять компаний уже получили отказ.

Изменения в законодательстве, которые нужно знать претендентам на АЭО

В октябре 2022 года в Таможенный кодекс Украины внесли изменения, в частности:

Устранены ограничения в отношении предприятий, которые могут претендовать на статус АЭО, в зависимости от их роли в международной цепи поставок. Исключены положения об установлении минимального срока проведения таможенными органами оценки соответствия предприятия, а также количества одновременно поданных заявлений о предоставлении авторизации, которые могут быть рассмотрены в таможенных органах. Предусмотрена возможность учета целей оценки соответствия имеющихся у предприятия авторизаций. Существенно уменьшены на период действия военного положения коэффициенты платежеспособности и ликвидности платежеспособности.

Получить формы необходимых документов, таких как заявления о предоставлении авторизаций и анкеты самооценки предприятия, можно в приложениях к постановлению КМУ от 27 сентября 2022 г. № 1092. За уточнениями компании могут обратиться по телефонам: +38 044 247-26-34 и + 38 044 247-28-57.