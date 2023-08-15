"Нова пошта" та "Стальканат" отримали особливий статус на митниці: які пільги передбачені

Компанії "Нова Пошта Глобал" та "Стальканат" отримали статус авторизованого економічного оператора (АЕО) в Україні. Завдяки цьому вони зможуть користуватися перевагами та спрощеннями під час митного оформлення.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України.

"Держмитслужба щиро вітає підприємства з отриманням статусу та сподівається на подальшу прозору та ефективну співпрацю!", — привітали митники бізнес.

Компанії стали третьою та четвертою в країні, які отримали пільги на митниці. До цього авторизацію АЕО отримували ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" у березні 2021 року та ТОВ "Епіцентр К" 29 червня 2023 року.

Ці чотири компанії, зокрема, тепер мають такі пільги:

виконання митних формальностей щодо товарів в першочерговому порядку;

зменшення автоматизованою системою управління ризиками форм та обсягів митного контролю щодо товарів підприємства;

можливість самостійно накладати пломби на транспортні засоби.

За процедурою, заявки компаній розглядають 30 днів, проведення оцінки відповідності — 120 днів. З моменту запуску програми Держмитниця розглянула 17 заяв на отримання статусу АЕО. Десять компаній вже отримали відмову.

Зміни до законодавства, які потрібно знати претендентам на АЕО

У жовтні 2022 року до Митного кодексу України внесли зміни, якими зокрема:

Усунуто обмеження щодо підприємств, які можуть претендувати на статус АЕО, в залежності від їх ролі у міжнародному ланцюзі постачання. Виключено положення щодо встановлення мінімального строку проведення митними органами оцінки відповідності підприємства, а також кількості одночасно поданих заяв про надання авторизації, що можуть бути на розгляді у митних органах. Передбачено можливість врахування для цілей оцінки відповідності наявних у підприємства авторизацій. Суттєво зменшено на період дії воєнного стану коефіцієнти платоспроможності та ліквідності платоспроможності.

Отримати форми необхідних документів, таких як заяви про надання авторизацій та анкети самооцінки підприємства, можна у додатках до постанови КМУ від 27 вересня 2022 р. № 1092. За уточненнями компанії можуть звернутися за номерами телефонів: +38 044 247-26-34 та +38 044 247-28-57.