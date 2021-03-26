Экономика 1 час назад

В Украине стартовала выдача сертификатов на упрощение таможенных процедур

Первый в стране такой документ выдали одному из крупнейших производителей табачных изделий в Украине

Вручение сертификата АОЭ. Фото: Таможенная служба Вручение сертификата АОЭ. Фото: Таможенная служба
Вручение сертификата АОЭ. Фото: Таможенная служба

В Украине начали вручать сертификаты авторизованного экономического оператора, дающие право на особые упрощения и преимущества при осуществлении таможенных формальностей. Об этом рассказали в Государственной таможенной службе.

Первый в стране такой документ выдали сегодня, 26 марта 2021 года, компании "Джей Ти Интернешнл Украина" (Кременчугской табачной фабрике), одному из крупнейших производителей табачных изделий в Украине.

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В службе заявили, что таможенные органы "не должны быть барьером при пересечении границы" и о необходимости поддерживать честный бизнес и максимально облегчать таможенные процедуры для добросовестных импортеров и экспортеров.

"Статус АЭО — высшая ступень доверия таможни к предприятиям в виде предоставления им специальных упрощений и преимуществ при осуществлении таможенных формальностей", — пояснил на церемонии вручения сертификата министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, закон об АЭО Верховная Рада приняла в декабре 2020 года в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Евросоюзом.

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Согласно документу, статус авторизованного экономического оператора полагается добропорядочным и финансово стабильным компаниям, связанным с экспортом и импортом товаров. Это могут быть производители, ориентированные на экспорт, экспортеры и импортеры, таможенные представители, перевозчики, экспедиторы.

Предприятие, получившее авторизацию АЭО, имеет право на упрощенное декларирование, первоочередное выполнение таможенных формальностей, снижение степени риска системой таможенного оформления, выделенную полосу движения на пункте пропуска и тому подобное.

Программа АЭО введена Всемирной таможенной организацией в 2005 году путем принятия рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли. На сегодня программы АЭО реализованы в 97 странах мира. Еще 20 — их внедряют.

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