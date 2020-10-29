В Евросоюзе хотят открыть "единое окно" для таможенников

Европейская комиссия предлагает внедрить в работу таможни Европейского Союза принцип "единого окна", который позволит соответствующим органам упростить обмен информацией, которую предоставляют на таможне представители бизнеса. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Цифровизация, глобализация и изменения характера торговли представляют, как риски, так и возможности, когда речь идет о товарах, пересекающих границы ЕС. Сегодняшнее предложение — это первый шаг к полностью безбумажной и интегрированной таможенной среде и более тесному сотрудничеству между органами власти на наших внешних границах", — заявил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.

Европейский чиновник отметил, что данная инициатива является первым шагом к электронной таможенной среде и более тесному сотрудничеству между органами власти на внешних границах.

"Кризис COVID-19 подчеркнул важность наличия гибких, но надежных таможенных процессов. Их важность будет расти по мере роста объемов торговли, появления новых проблем, связанных с цифровизацией и электронной коммерцией, таких как новые формы мошенничества", — сказал Джентилони.

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На сегодняшний день на ЕС приходится 15% мировой торговли. В 2018 году более, чем 2 тысячи таможен ЕС обработали почти 343 млн таможенных деклараций и собрали 25,3 млрд евро таможенных пошлин.

При этом, стоит отметить, что ежегодный товарооборот Таможенного союз ЕС составляет более 3,5 трлн евро.

Сейчас формальности на внешних границах ЕС часто связаны с участием многих органов, отвечающих за разные направления.

Из-за этого предприятиям приходится предоставлять информацию в несколько инстанций, каждая из которых имеет свой портал и процедуры.

Ранее сообщалось, что заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина и Европейский союз готовы к пересмотру Соглашения об ассоциации в части торговли уже этой осенью.

Среди главных вопросов к обсуждению — тарифы, таможня, а также Соглашение о признании эквивалентности технического регулирования.