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"Епіцентр К" отримав пільги на митниці
ТОВ "Епіцентр К"29 червня отримала авторизацію АЕО (Авторизований економічний оператор) типу "про надання права на застосування спрощень". Підприємство стало другим в країні, яке отримало пільговий статус для проведення операцій на митниці.
Про це повідомила пресслужба Державної митної служби.
Зі статус АЕО "Епіцентр К" матиме пріоритетний, а отже швидший доступ до спрощень, передбачених як Митним кодексом України, так і Конвенцією про процедуру спільного транзиту.
Компанія, зокрема, має тепер такі пільги:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- виконання митних формальностей щодо товарів в першочерговому порядку;
- зменшення автоматизованою системою управління ризиками форм та обсягів митного контролю щодо товарів підприємства.
"Державна митна служба України в рамках виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію з ЄС, продовжує роботу із впровадження програми АЕО та закликає субʼєктів зовнішньоекономічної діяльності подавати заявки на авторизацію", - зауважили в митниці.
Наразі на різних етапах Держмитслужба розглядає 14 заяв про надання авторизацій АЕО. Перший сертифікат Авторизованого економічного оператора (АЕО) в Україні отримала компанія ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" у березні 2021 року.
У жовтні 2022 року до Митного кодексу України внесли зміни, якими зокрема:
1. Усунуто обмеження
щодо підприємств, які можуть претендувати на статус АЕО, в залежності від їх
ролі у міжнародному ланцюзі постачання.
2. Виключено положення щодо встановлення мінімального строку проведення митними органами оцінки відповідності підприємства, а також кількості одночасно поданих заяв про надання авторизації, що можуть бути на розгляді у митних органах.
3. Передбачено можливість врахування для цілей оцінки відповідності наявних у підприємства авторизацій.
4. Суттєво зменшено на період дії воєнного стану коефіцієнти платоспроможності та ліквідності платоспроможності.
Програму АЕО запроваджено Всесвітньою митною організацією у 2005 році шляхом ухвалення Рамкових стандартів безпеки і полегшення світової торгівлі. Запровадження Україною програми АЕО передбачено Угодою про асоціацію з ЄС.