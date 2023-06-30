"Епіцентр К" отримав пільги на митниці

ТОВ "Епіцентр К"29 червня отримала авторизацію АЕО (Авторизований економічний оператор) типу "про надання права на застосування спрощень". Підприємство стало другим в країні, яке отримало пільговий статус для проведення операцій на митниці.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби.

Зі статус АЕО "Епіцентр К" матиме пріоритетний, а отже швидший доступ до спрощень, передбачених як Митним кодексом України, так і Конвенцією про процедуру спільного транзиту.

Компанія, зокрема, має тепер такі пільги:

виконання митних формальностей щодо товарів в першочерговому порядку;

зменшення автоматизованою системою управління ризиками форм та обсягів митного контролю щодо товарів підприємства.

"Державна митна служба України в рамках виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію з ЄС, продовжує роботу із впровадження програми АЕО та закликає субʼєктів зовнішньоекономічної діяльності подавати заявки на авторизацію", - зауважили в митниці.

Наразі на різних етапах Держмитслужба розглядає 14 заяв про надання авторизацій АЕО. Перший сертифікат Авторизованого економічного оператора (АЕО) в Україні отримала компанія ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" у березні 2021 року.

У жовтні 2022 року до Митного кодексу України внесли зміни, якими зокрема: 1. Усунуто обмеження щодо підприємств, які можуть претендувати на статус АЕО, в залежності від їх ролі у міжнародному ланцюзі постачання.

2. Виключено положення щодо встановлення мінімального строку проведення митними органами оцінки відповідності підприємства, а також кількості одночасно поданих заяв про надання авторизації, що можуть бути на розгляді у митних органах.

3. Передбачено можливість врахування для цілей оцінки відповідності наявних у підприємства авторизацій.

4. Суттєво зменшено на період дії воєнного стану коефіцієнти платоспроможності та ліквідності платоспроможності. Інформація для підприємств, які планують отримати авторизацію АЕО (Приховати)