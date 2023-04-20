В Раді пропонують відновити перевірки на митниці, які скасували після повномасштабного вторгнення

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт № 9224 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей здійснення митного контролю у період дії воєнного стану". Документ передбачає повернення деяких заходів з перевірки на митниці.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Законопроєктом пропонується відновити з 1 липня 2023 року повноваження митних органів на проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи.

Зокрема, йдеться про відновлення перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів при переміщенні товарів через митний кордон України. Водночас автори документа пропонують визначити особливості проведення таких перевірок протягом дії воєнного стану на території України.

У пояснювальній записці пояснення уточнюють, що якщо платник протягом 30 днів сплатить податкове зобов'язання, нараховане за результатами перевірки після 1 липня, то пропонується не накладати адміністративні стягнення за порушення митних правил.

Порядки оформлення митними органами результатів постмитного контролю, а також результатів документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи, мають визначатися центральним органом виконавчої влади.

"Документальні перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів є однією із форм митного контролю, під час якої перевіряються дані митних декларацій та відомості у них. Проте на сьогодні митні органи позбавлені можливості здійснювати одну із форм митного контролю, обов’язковість якої визначено умовами Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур", — пояснюють автори свою мотивацію.

Нагадаємо, наразі у Верховній Раді на законодавчому рівні обговорюється реформа Держмитслужби. Нещодавно комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, очільником якого є Данило Гетманцев, рекомендував прийняти законопроєкт №6490 щодо перезавантаження ДМС.