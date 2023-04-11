"Митниця – в руїнах". Гетманцев назвав, із чого варто розпочати реформу органу

У Державній митній службі немає жодної ієрархії, тоді як спостерігаються некерованість системою та корупційні схеми. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтервʼю "Інтерфакс-Україна".

"Митниця – в руїнах. Ви подивіться, що з податковою відбувається і що відбувається з митницею. По податковій щомісяця відбувається перевиконання плану надходжень. От ми березень завершили плюс 4,2% від плану або 2,7 млрд грн – немаленькі гроші. Податкова постійно очищується від негідників, що порушують закон [...] Те, що відбувається на митниці, там абсолютно зовсім протилежне", – сказав нардеп.

За його словами, реформу митниці необхідно розпочати з перезавантаження керівництва і проведення відкритого конкурсу з участю міжнародників.

"Це, до речі, стосується і податкової також. Я б підтримав би таке рішення", – висловився Гетманцев.

Нагадаємо, реформа Держмитслужби обговорюється у Верховній Раді на законодавчому рівні. Нещодавно комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, очільником якого є Данило Гетманцев, рекомендував прийняти законопроєкт №6490 щодо перезавантаження ДМС. Він пропонує, зокрема, провести прозорий конкурс на посаду голови органу із залученням міжнародних експертів. Також ідеться про запровадження чіткого алгоритму прийняття рішень конкурсною комісією, яка вноситиме подання прем’єр-міністру лише на одну кандидатуру – переможця конкурсу.