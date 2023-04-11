"Таможня – в руинах". Гетманцев назвал, с чего следует начать реформу органа

В Государственной таможенной службе нет никакой иерархии, в то время как наблюдаются неуправляемость системой и коррупционные схемы. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью "Интерфакс-Украина".

"Таможня – в руинах. Вы посмотрите, что с налоговой происходит и что происходит с таможней. По налоговой ежемесячно происходит перевыполнение плана поступлений. Вот мы март завершили плюс 4,2% от плана или 2,7 млрд грн – немаленькие деньги. Налоговая постоянно очищается от негодяев, нарушающих закон [...] То, что происходит на таможне, там совершенно противоположное", – сказал нардеп.

По его словам, реформу таможни необходимо начать с перезагрузки руководства и проведение открытого конкурса с участием международников.

"Это, кстати, касается и налоговой тоже. Я бы поддержал бы такое решение", – высказался Гетманцев.

Напомним, реформа Гостаможслужбы обсуждается в Верховной Раде на законодательном уровне. Недавно комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, главой которого является Даниил Гетманцев, рекомендовал принять законопроект №6490 о перезагрузке ГТС. Он предлагает, в частности, провести прозрачный конкурс на должность главы органа с привлечением международных экспертов. Также речь идет о введении четкого алгоритма принятия решений конкурсной комиссией, которая будет вносить представление премьер-министру только на одну кандидатуру – победителя конкурса.