Перезагрузка таможни: Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять правительственный законопроект №6490 о введении аттестации должностных лиц таможенных органов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Он указал, что доработанным в комитете законопроектом предлагается, в частности, провести прозрачный конкурс на должность главы Государственной таможенной службы с привлечением международных экспертов "по примеру лучших практик" Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального агентства по предотвращению коррупции.

Также предусмотрено установить четкий алгоритм принятия решений конкурсной комиссии, которая будет вносить представление премьер-министру только на одну кандидатуру – победителя конкурса.

Документом предлагается предоставить новому главе Гостаможслужбы право формировать кадровый потенциал таможенных органов, в том числе путем назначения его заместителей исключительно по согласованию с главой ведомства, а также отмены необходимости согласования с министром финансов назначения и/или увольнения руководителей среднего звена (в том числе начальников таможен и директоров департаментов центрального аппарата) и положений о территориальных органах.

Для контроля и незаангажированной принадлежности реализации главой Гостаможслужбы своих полномочий предлагается ввести ежегодный внешний независимый аудит эффективности деятельности таможенных органов, отрицательное заключение по результатам проведения которого должно стать основанием для увольнения главы ведомства.

Кроме этого, предусмотрено проведение одноразовой аттестации должностных лиц таможенных органов с целью установления соответствия занимаемой должности. Также, как отметил Гетманцев, по предложению представителей фракции "Европейская солидарность" были прописаны непосредственно в законопроекте размеры окладов должностных лиц таможни.

Напомним, что ранее Гетманцев заявлял, что потери государственного бюджета в результате системной коррупции в органах Гостаможслужбы составляют 130-150 миллиардов гривен в год, и этот орган нужно реформировать по примеру Государственной налоговой службы.