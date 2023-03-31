Начальницу Житомирской таможни разоблачили на системной коррупции (ФОТО)

Служба безопасности Украины приостановила масштабную коррупционную схему на Житомирской таможне. К незаконным сделкам причастно руководство этого учреждения, систематически "облагавшее данью" местных бизнесменов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, организатором схемы является начальник Житомирской таможни. Чиновница привлекла к противоправной деятельности одного из начальников отделов, а также местного брокера как посредников.

Чиновники потребовали неправомерную выгоду из местных бизнесменов, импортировавших в Украину разнообразные товары.

В обмен на взятки чиновники обещали не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении грузов. В случае отказа – угрожали дополнительными проверками, затягиванием времени и простоями.

В ходе контроля за совершением преступления сотрудники СБУ задокументировали два факта получения взяток.

"По результатам спецоперации начальник Житомирской таможни, начальник отдела контроля таможенной стоимости и соответствующий таможенный брокер задержан "на горячем" при получении очередной части неправомерной выгоды", - подчеркивают в СБУ.

Там добавляют, что сейчас проводятся безотлагательные следственные действия по местам работы и проживанию фигурантов.

Им готовится уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Отметим, СБУ задержали на взятке главу Житомирской таможни Ольгу Ильинскую и ее заместителя Олега Можовского, начальника управления Андрея Максимца и посредника.

Напомним, ранее Служба безопасности и Государственное бюро расследований ликвидировали новую коррупционную схему на Житомирской таможне. Правоохранители сообщили о подозрении 5 главным инспекторам таможенного поста – это почти половина таможенников, работавших на смене.