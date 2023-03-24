"Один из символов коррупции". Кабмин уволил заместителя главы Гостаможни Черкасского

Кабинет министров Украины на заседании 24 марта уволил Руслана Черкасского с должности заместителя председателя Государственной таможенной службы.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Уволен: Черкасский Руслан Анатольевич с должности заместителя Председателя Государственной таможенной службы Украины", - отметил он.

Также правительство уволило Дмитрия Клименкова с должности первого заместителя главы Фонда государственного имущества Украины.

Кроме того, Кабмин назначил Виталия Загайного государственным секретарем Министерства по делам ветеранов Украины и Татьяну Вакуленко директором Украинского центра оценки качества образования.

Народный депутат Ярослав Железня также сообщил об увольнении Черкасского.

"Один из символов коррупции на таможне, наконец, после стольких месяцев борьбы, уволен! Я вам честно скажу, что когда сначала многие люди начали "подкатывать" с просьбами не вспоминать заместителя таможни Руслана Черкасского, то еще тогда понял, что это еще тот персонаж…" Конечно, до очистки таможни еще очень далеко, но это тот случай, когда система потеряла одного из своих "мощных" людей. Хочется верить, что сигнал всем другим похожим хоть как-то понятен", - отметил он.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 1 февраля заявил, что обещанные весенние посадки продолжаются и анонсировал увольнение всего руководящего состава Государственной таможенной службы.

В тот же день Кабинет министров уволил руководство Государственной таможенной службы и назначил временным главой ведомства Сергея Звягинцева. В частности, был уволен Вячеслав Демченко с должности в.и.о Председателя Государственной таможенной службы и Александр Щуцкий с должности первого заместителя.

Кроме того, было отстранено от исполнения полномочий по должности и нарушено дисциплинарное производство по Руслану Черкасскому.