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Политика
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Арахамия анонсировал увольнение всего руководства Государственной таможенной службы

Арахамия анонсировал увольнение всего руководства Государственной таможенной службы

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что обещанные весенние посадки продолжаются и анонсировал увольнение всего руководящего состава Государственной таможенной службы.

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Об этом он сообщил в телеграмме.

По словам Арахамии, страна во время войны будет меняться.

"Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться", - подчеркнул нардеп.

Он добавил, что продолжит информировать общественность об анонсированных весенних посадках.

В частности, сегодня были проведены

  • обыски в Налоговой;
  • вручение уведомлений о подозрении должностным лицам Министерства обороны;

Арахамия также анонсировал увольнение всего руководящего состава Государственной таможенной службы.

Ранее Арахамия обещала, что после того, как Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) получит нового главу, ожидается, что в Украине пройдет более заметная серия проверок и выявление коррупционеров.

Автор:
Светлана Манько