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Арахамия анонсировал увольнение всего руководства Государственной таможенной службы
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что обещанные весенние посадки продолжаются и анонсировал увольнение всего руководящего состава Государственной таможенной службы.
Об этом он сообщил в телеграмме.
По словам Арахамии, страна во время войны будет меняться.
"Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться", - подчеркнул нардеп.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он добавил, что продолжит информировать общественность об анонсированных весенних посадках.
В частности, сегодня были проведены
- обыски в Налоговой;
- вручение уведомлений о подозрении должностным лицам Министерства обороны;
- обыски у Коломойского по "Укрнафте";
- целая серия негласных следственных действий;
- обыски у Авакова;
- обыски у Столара.
Арахамия также анонсировал увольнение всего руководящего состава Государственной таможенной службы.
Ранее Арахамия обещала, что после того, как Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) получит нового главу, ожидается, что в Украине пройдет более заметная серия проверок и выявление коррупционеров.