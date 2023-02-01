Арахамія анонсував звільнення всього керівництва Державної митної служби

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що обіцяні весняні посадки тривають і анонсував звільнення всього керівного складу Державної митної служби.

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Про це він повідомив у Телеграм.

За словами Арахамії, країна під час війни буде змінюватися.

"Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися", - наголосив нардеп.

Він додав, що продовже інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки.

Зокрема, сьогодні були проведені

обшуки у Податковій;

вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони;

Арахамія також анонсував звільнення всього керівного складу Державної митної служби.

Раніше Арахамія обіцяв, що після того, як Національне антикорупційне бюро (НАБУ) отримає нового очільника, очікується, що в Україні пройде більш помітна серія перевірок та виявлення корупціонерів.