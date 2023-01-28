НАБУ, САП та ВАКС готують "залп" по всіх корупціонерах, — Арахамія

Після того, як Національне антикорупційне бюро (НАБУ) отримає нового очільника, очікується, що в Україні пройде більш помітна серія перевірок та виявлення корупціонерів.

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Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомила пресслужба Верховної Ради України.

За його словами, в Україні вибудовують незалежну антикорупційну вертикаль — НАБУ, САП і ВАКС.

"Зараз завершується конкурс на очільника НАБУ, і десь навесні його оберуть. Відповідно, у цій антикорупційній тріаді буде повний набір, і вони зможуть зробити потужний "залп" по всіх корупціонерах", — зауважив нардеп.

Він додав, що 6 місяців після 24 лютого 2022 року в Україні проявів корупції практично не фіксувалося.

"Проте далі деякі люди, особливо ті, хто відправив свої родини за кордон, вирішили тут активно незаконно заробляти й ці гроші надсилати своїм рідним. Так не буде", — помітив Арахамія.

Нагадаємо, що 27 січня президент Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування зі студентами Коледжу Європи у польському Натоліні повідомив, що у НАБУ новий директор може з'явитися вже через тиждень.

Нагадаємо, наразі ВАКС розглядає справу щодо колишнього голови НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва, якого підозрюють у виплаті самому собі значних премій незаконно.