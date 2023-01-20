- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
ВАКС оголосив вирок ексголові Державіаслужби
Вищий антикорупційний суд засудив до 3,5 років позбавлення волі колишнього очільника Державної авіаційної служби України Дениса Антонюка. Суд визнав його винним в тому, що він з корисливих мотивів надав незаконні переваги авіакомпанії "МАУ".
Про це 20 січня повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Колегія суддів також постановила позбавити Антонюка права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки. Крім того, за рішенням суду, він має сплатити штраф у розмірі 8,5 тис грн.
"Суд визнав ексголову ДАСУ винуватим у тому, що він з корисливим мотивом, в інтересах ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України", умисно вчинив низку дій, які призвели до отримання цією авіакомпанією переваг для здійснення польотів за маршрутом "Київ – Тегеран – Київ" та спричинили тяжкі наслідки для іншої компанії, а саме ТОВ "Українсько-середземноморські авіалінії", — резюмували в САП.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.
Нагадаємо, що Антонюк очолював Державіаслужбу з березня 2014 року до вересня 2015 року. До цього він займав посаду директора "МАУ" з розвитку маршрутної мережі. 4 вересня 2015 року уряд ухвалив рішення звільнити з посади голову Деравіаслужби Антонюка. В Кабміні тоді пояснили, що підставою для цього рішення стали результати службової перевірки, яку провели в Державіаслужбі.