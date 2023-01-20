ВАКС объявил приговор экспредседателю Госавиаслужбы

Высший антикоррупционный суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы бывшего главу Государственной авиационной службы Украины Дениса Антонюка. Суд признал его виновным в том, что он по корыстным поводам предоставил незаконные преимущества авиакомпании "МАУ".

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Об этом 20 января сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Коллегия судей также постановила лишить Антонюка права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций сроком на три года. Кроме того, по решению суда, он должен уплатить штраф в размере 8,5 тыс грн.

"Суд признал эксголову ДАСУ виноватым в потому что _ он с корыстным мотивом , в интересах ЧАО Авиакомпания _ Международные _ авиалинии Украины " , умышленно поступил ряд действий , которые привели к получение этой авиакомпанией преимуществ для осуществление полетов за по маршруту "Киев–Тегеран–Киев" да повлекли за собой тяжелые последствия для другой компании , а именно ООО" Украинско - средиземноморские авиалинии", - резюмировали в САП.

Приговор суда может быть обжалован в течении 30 дней с дня его провозглашение путем подачи апелляционной жалобы к Апелляционной палаты ВАКС.

Напомним, что Антонюк возглавлял Госавиаслужбу с марта 2014 года по сентябрь 2015 года. До этого он занимал должность директора "МАУ" по развитию маршрутной сети. 4 сентября 2015 года правительство приняло решение освободить от должности главу Деравиаслужбы Антонюка. В Кабмине тогда объяснили, что основанием для этого решения явились результаты служебной проверки, которую провели в Госавиаслужбе.