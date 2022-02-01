В Госавиаслужбе решили упростить Авиационные правила Украины

Госавиаслужба (ГАСУ) разработала новую редакцию Авиационных правил Украины. Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, новая версия предусматривает существенную либерализацию условий выполнения полетов авиации общего назначения и условий выполнения авиационных работ.

По информации министерства, согласно действующей редакции Авиационных правил от 2005 года, необходимо получить два разрешения на выполнение полетов – от Госавиаслужбы и "Украэроцентра".

С принятием новой редакции правил пилотам будет достаточно подать только одну заявку на выполнение полета в "Украэроцентр". Такую возможность будут иметь пилоты, у которых есть соответствующая лицензия, страховка и документ, подтверждающий летную пригодность самолета.

В Мининфраструктуры отмечают, что качественное обновление регуляторных норм для малой авиации также предусмотрено в рамках евроинтеграционных процессов.

"Украина должна имплементировать законодательство Европейского Союза в области малой авиации, в частности, речь идет о внедрении правил, сертификатов и Регламенте ЕС", – говорится в сообщении.

Новые "Правила предоставления разрешений на вылет гражданского воздушного судна с аэродрома Украины, прилет воздушного судна в аэродром Украины или на пролет по территории Украины" были разработаны в ответ на инициативу ОО "Авиация общего назначения Украины" – крупнейшего в Украине объединения пилотов и владельцев самолетов малой авиации.

При разработке документа специалисты Госавиаслужбы учли пожелания активных участников рынка малой авиации и общественных объединений. Над проектом правил работали представители Общественного совета при ГАСУ, в частности известные авиаконструкторы и пилоты.

Проект правил опубликован для общественного обсуждения на сайте Госавиаслужбы в пятницу, 28 января. Все заинтересованные стороны могут посылать свои комментарии, замечания и предложения к проекту правил в адрес ГАСУ.

К авиации общего назначения (или малой авиации) относятся воздушные суда взлетной массой до 5,7 тысячи кг. В Украине сейчас насчитывается 38 аэродромов, 475 самолетов и 994 пилотов малой авиации, что является недостаточным показателем для государства с такой площадью и количеством населения, как у Украины.

Однако за последние 2 года количество выданных свидетельств частного пилота выросло в 3 раза, а количество полетов в 1,5 раза. В настоящее время в авиашколах учится более 500 новых пилотов.

В ноябре 2021 года на форуме "Большая стройка: Авиация. Туризм" были представлены планы Министерства развития малой авиации. Речь идет о либерализации регуляторных процессов, восстановлении взлетно-посадочных полос и аэродромов, привлечении инвестиций в отрасль, в частности, в рамках государственно-частного партнерства.

Напомним, в Украине приняли закон, которым усовершенствован порядок разработки, принятия и внедрения авиационных правил.