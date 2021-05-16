В Украине существенно сократились объемы пассажирских авиаперевозок

За четыре месяца 2021 года объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний уменьшились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 16,2% и составили 1 млн 632,9 тысяч человек.

Такие данные приводит пресс-центр Государственной авиационной службы Украины.

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По данным ведомства, за этот период объемы перевозок на международных авиарейсах сократились на 15,2% (1 484,9 тысяч человек).

При этом, пассажиропотоки через аэропорты Украины сократились на 33,2% и составили 2 695,5 тысяч человек, в том числе, в международном сообщении — на 34,2% (2 394,6 тысяч человек).

В Госавиаслужбе также отметили, что в течение января — апреля текущего года украинские авиакомпании выполнили 14 900 коммерческих рейсов, что на 11,8% меньше, чем за соответствующий период 2020 года.

Среди этого количества — 11 700 международных авиарейсов (сокращение на 16,4%).

Ранее сообщалось, что в 2020 году государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" обслужило 142 047 рейсов, что на 57,6% меньше, чем за 12 месяцев 2019 года.

Напомним, в 2020 году объем пассажирских авиаперевозок в мире из-за пандемии коронавируса сократился на 60%, вернувшись к уровню 2003 года.