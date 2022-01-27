Украина приняла важный закон для запуска "авиационного безвиза" с ЕС

В Украине приняли закон, которым усовершенствован порядок разработки, принятия и внедрения авиационных правил. Это было необходимо в рамках реализации "открытого неба" со странами Евросоюза. Об изменениях, внесенных законопроектом, сообщает сайт Верховной Рады Украины.

Закон внес изменения в статью 11 Воздушного кодекса по определению, которое теперь звучит так: "Авиационные правила Украины разрабатываются в соответствии со стандартами и рекомендованной практикой Международной организации гражданской авиации, нормативными актами Международной ассоциации воздушного транспорта, Европейской ассоциации по безопасности аэронавигации (Евроконтроля), Европейского агентства по безопасности полетов, других международных авиационных организаций и с учетом законодательства Европейского Союза в области гражданской авиации".

Изменения внесены также в законы Украины "О технических регламентах и ​​оценке соответствия", "О стандартизации", "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности".

Договор о едином авиационном пространстве между Украиной и странами ЕС должен был начать действовать 1 декабря. Но перед этим, в ноябре, Украине и ЕС нужно было завершить согласовательные процедуры и обменяться соответствующими нотами. В результате произошла отсрочка, связанная с особым механизмом введения в действие соглашения.

До вступления этого документа в силу между Украиной и странами ЕС по-прежнему действуют старые межправительственные соглашения, которые ограничивают полеты в ряд стран.

Напоминаем, Украина и Евросоюз подписали соглашение об общем авиационном пространстве 12 октября.

Украинские власти планировали, что подписание документа увеличит товарооборот, туристические потоки, объемы инвестиций и улучшит показатели социально-экономического роста.

Но эксперты считают, что даже после того, как соглашение об "открытом небе" начнет действовать, в Украине не появится много лоукостеров, а цены на авиабилеты не упадут. Это связано с тем, что многие страны ЕС давно открыты для полетов по схеме open sky согласно двусторонним межправительственным соглашениям.