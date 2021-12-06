Запуск "авиационного безвиза" с ЕС отложили минимум на месяц, — Мининфраструктуры

Соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом должно было начать действовать в декабре, но "открытие неба" отложили еще на месяц. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает ЦТС.

Отсрочка связана с особым механизмом введения в действие соглашения. Договор о едином авиационном пространстве между Украиной и странами ЕС должен был начать действовать 1 декабря. Но перед этим, в ноябре, Украине и ЕС нужно было завершить согласовательные процедуры и обменяться соответствующими нотами.

"Только после их завершения и обмена нотами с первого дня месяца, следующего за датой последней ноты, в которой стороны сообщили друг другу об окончании соответствующих национальных процедур, мы сможем перейти к временному применению соглашения", — объяснили в МИУ.

Сроки согласования сдвинулись, поэтому и дата вступления в силу соглашения об "открытом небе" сдвигается минимум на месяц, то есть на январь 2022 года. Но для этого ЕС и Украина должны успеть обменяться нотами до конца 2021 года.

А до того времени между Украиной и странами ЕС по-прежнему действуют старые межправительственные соглашения, которые ограничивают полеты в ряд стран.

"Пока что все еще продолжаются согласовательные процедуры с обеих сторон, ЕС и Украины, для временного применения соглашения", — добавили в министерстве.

Эксперты считают, что даже после того, как соглашение об "открытом небе" начнет действовать, в Украине не появится множества лоукостеров, а цены на авиабилеты не упадут.

Например, генеральный директор Bees Airline Евгений Хайнацкий объясняет, что большая часть стран ЕС давно открыты для полетов по схеме "оупен скай" согласно двусторонним межправительственным соглашениям. Поэтому ожидания великого бума, скорее всего, реалиям не соответствуют.

Напоминаем, Украина и Евросоюз подписали соглашение об общем авиационном пространстве 12 октября.

Украинские власти планировали, что подписание документа увеличит товарооборот, туристические потоки, объемы инвестиций и улучшит показатели социально-экономического роста.

Фото: Depositphotos