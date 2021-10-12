Транспорт 1 час назад

Украина подписала с ЕС договор об "открытом небе"

Документ был подписан на саммите "Украина — ЕС" в Киеве

Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина
Фото: пресс-служба Кабмина

Украина и Европейский Союз подписали соглашение об общем авиационном пространстве. Церемония подписания прошла в Киеве в рамках 23-го саммита "Украина — ЕС" в присутствии президента Владимира Зеленского, президента Европейского совета Шарля Мишеля и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как сообщают в Офисе президента, с украинской стороны документ подписал премьер-министр Денис Шмыгаль, с европейской — верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и посол председательствующей сейчас в ЕС Словении Томаж Менцин.

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"Через восемь лет наконец подписано соглашение об общем авиационном пространстве. Я поздравляю Украину, поздравляю президентов и всех членов ЕС. Это высокие стандарты безопасности полетов, новые возможности для граждан и бизнеса, большее количество рейсов и шире география путешествий", — прокомментировал подписание Зеленский.

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Документ предусматривает взаимное открытие рынков авиаперевозок (пассажирских, грузовых и почтовых) Украины и ЕС и призван увеличить товарооборот, туристические потоки, объемы инвестиций и улучшить показатели социально-экономического роста.

Соглашением предусмотрен переход Украины на европейские стандарты гражданской авиации в сфере защиты прав пассажиров, управления воздушным движением, защиты окружающей среды и авиационной безопасности.

Упрощение регуляции сферы авиаперевозок будет проходить в два этапа: на первом будут сняты все ограничения для украинских авиаперевозчиков на полеты между любыми городами ЕС и Украины (в том числе на количество перевозчиков и рейсов), а на втором — разрешены перевозки иностранными авиакомпаниями между городами Украины.

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Ожидается, что это приведет к расширению географии полетов из Украины, усилению конкуренции между авиаперевозчиками в Украине, удешевлению стоимости билетов и обеспечению выплат солидных компенсаций пассажирам в случае нарушений со стороны перевозчика, например при задержке рейса.

Напомним, Совет ЕС 28 июня дал согласие на подписание такого соглашения как с Украиной, так и с еще тремя странами — Арменией, Тунисом и Катаром.

Процесс объединения украинского авиационного пространства с ЕС был начат еще в 1999 году. 12 декабря 2006 года Совет ЕС уполномочил Еврокомиссию начать соответствующие переговоры с Украиной. В октябре 2013 года текст соглашения об "открытом небе" был согласован сторонами, однако из-за внешнеполитических условий его подписание было отложено на неопределенный срок.

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