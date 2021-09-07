Транспорт 20 минут назад

Авиатрафик над Украиной восстановился на 76% уровня 2019 года — на 5% выше, чем в Европе

В августе авиатрафик в воздушном пространстве Украины восстановился до 76% уровня докарантинного 2019 года — "Украэрорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием 29 048 рейсов

Фото: Аvianews.com Фото: Аvianews.com
Фото: Аvianews.com

Об этом сообщает пресс-служба Украэроруха.

В ведомстве подчеркивают, что на увеличение количества рейсов влияет распространение вакцинации в стране и мире, открытие границ стран, восстановление доверия авиапассажиров к путешествиям и традиционный рост спроса на авиаперелеты в туристический сезон.

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При этом, руководитель Украэроруха Андрей Ярмак отмечает, что положительная динамика Украины несколько превышает европейский показатель, который в августе достиг 71% против соответствующего периода докризисного 2019 года.

"Украина имеет больший потенциал для восстановления после коронакризиса, поскольку его последствия для авиационной отрасли нашей страны, и в частности для национального провайдера аэронавигационного обслуживания, оказались очень серьезными", — объясняет Ярмак.

Фото: Укрэарорух

Фото: Украэрорух 

В августе 2021 года украинские авиакомпании выполнили 10 505 полетов (на 10,2% меньше по сравнению с августом докризисного 2019), иностранные авиакомпании выполнили 18 543 полета (меньше на 30,1%).

Внутренних полетов выполнили 3 516 рейсов (+ 17,7%), международных — 14 595 рейсов (-12,3%), транзитных — 10 937 рейсов (-41,2%).

Напомним, что 28 июня Евросоюз открыл свободное небо для украинских самолетов. Соглашение об общем авиационном пространстве открывает рынок авиаперевозок, от чего выиграют украинские пассажиры и авиакомпании.

Этот договор отменяет рыночные ограничения и откроет для Украины внутренний авиарынок Евросоюза. Но для этого стране придется перейти на авиационные стандарты и правила Евросоюза.

Решение Совета ЕС позволяет временно начать применять это соглашение до завершения всех необходимых процедур для вступления в силу. Но чтобы вступить в силу, оно должно быть ратифицировано каждой страной-членом ЕС, Еврокомиссией и Украиной. Допускается, что это произойдет осенью этого года.

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