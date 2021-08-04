Госавиаслужба дала добро украинским авиакомпаниям на шесть международных рейсов

Государственная авиационная служба Украины выдала трем украинским авиакомпаниям права на шесть маршрутов за границу.

Как сообщает Avianews, решение об этом комиссия регулятора приняла 29 июля и официально опубликовала его 3 августа.

По информации издания, больше всего прав получил лоукостер SkyUp. Ему разрешили регулярно летать по два раза в неделю из Киева и Львова в Бахрейн, три раза в неделю из Киева в Фуншал в Португалии, четыре раза в неделю из Киева в столицу Кувейта Эль-Кувейт.

Комиссия Госавиаслужбы также одобрила заявку другой бюджетной авиакомпании Bees Airline на регулярные рейсы Киев — Хельсинки. Самолеты этого лоукостера смогут летать по этому маршруту до трех раз в неделю.

Читайте также: Украинские авиакомпании SkyUp и Windrose получили права на четыре новых маршрута

Кроме этого, авиакомпания Windrose ("Роза ветров") с 1 по 15 сентября сможет выполнять до 14 чартерных рейсов в неделю на маршруте Киев — Тель — Авив для перевозок групп хасидских паломников, которые полетят в Умань на празднование еврейского Нового года Рош Ха-Шана.

Вместе с тем, Госавиаслужба аннулировала право МАУ на полеты из Киева в Эль-Кувейт, так как авиакомпания его не использовала больше года.

В рамках этого же заседания регулятор отказал SkyUp в выходе на маршруты Львов-Эль-Кувейт и Киев-Даммам на основании части 8 статьи 94 Воздушного кодекса Украины.

В издании отмечают, что, как правило, регулятор ссылается на нее, когда на маршруте есть ограничение на число возможных рейсов, и выход новых авиаперевозчиков невозможен до изменения межправительственных соглашений.

Ранее сообщалось, что за четыре месяца 2021 года объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний уменьшились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 16,2% и составили 1 млн 632,9 тысячи человек.

Напомним, в 2020 году объем пассажирских авиаперевозок в мире из-за пандемии коронавируса сократился на 60%, вернувшись к уровню 2003 года.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram

Источник фото: Depositphotos