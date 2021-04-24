Украинские авиакомпании SkyUp и Windrose получили права на четыре новых маршрута

Госавиаслужба Украины выдала права авиакомпаниям SkyUp и Windrose ("Роза Ветров") для полетов на четырех международных и внутренних маршрутах.

Об этом сообщает avianews.com.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, разрешения оформлены отдельными приказами регулятора №634, 635, 636, 638 от 21 апреля.

Таким образом, SkyUp теперь может совершать регулярные рейсы из Киева и Харькова в Тунис:

- Киев-Монастир — три рейса в неделю;

- Киев-Джерба — два рейса в неделю;

- Харьков-Монастир — один рейс в неделю.

В свою очередь "Роза Ветров" получила разрешение летать из Киева в Кривой Рог (Днепропетровская область) неограниченное число раз.

Указано, что выданные права имеют неограниченный срок действия.

Также отмечается, что получение разрешения не означает, что авиакомпания начнет полеты.

Как известно, сейчас Тунис разрешает въезд туристам из Украины, что создает условия для запуска рейсов. Страна не требует проходить карантин по прилету, однако до вылета необходимо сдать ПЦР-тест.

Напомним, 25 марта авиакомпания SkyUp Airlines запустила рейсы из трех украинских городов в кипрский город Ларнака.

Также сообщалось, что новый украинский лоукостер Bees Airline начинает регулярные рейсы из Херсона в Тбилиси (Грузия).