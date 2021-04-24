  • Главная
  • Бизнес
1 час назад

Украинские авиакомпании SkyUp и Windrose получили права на четыре новых маршрута

SkyUp теперь может совершать регулярные рейсы из Киева и Харькова в Тунис, а "Роза Ветров" — из Киева в Кривой Рог

Самолет авиакомпании SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero Самолет авиакомпании SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero
Самолет авиакомпании SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero

Госавиаслужба Украины выдала права авиакомпаниям SkyUp и Windrose ("Роза Ветров") для полетов на четырех международных и внутренних маршрутах.

Об этом сообщает avianews.com.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, разрешения оформлены отдельными приказами регулятора №634, 635, 636, 638 от 21 апреля.

Таким образом, SkyUp теперь может совершать регулярные рейсы из Киева и Харькова в Тунис:

- Киев-Монастир — три рейса в неделю;

- Киев-Джерба — два рейса в неделю;

- Харьков-Монастир — один рейс в неделю.

В свою очередь "Роза Ветров" получила разрешение летать из Киева в Кривой Рог (Днепропетровская область) неограниченное число раз.

Читайте также:
Кирилл Тимошенко сообщил о новых авиарейсах в Ужгород, Черновцы и Кривой Рог

Указано, что выданные права имеют неограниченный срок действия.

Также отмечается, что получение разрешения не означает, что авиакомпания начнет полеты.

Как известно, сейчас Тунис разрешает въезд туристам из Украины, что создает условия для запуска рейсов. Страна не требует проходить карантин по прилету, однако до вылета необходимо сдать ПЦР-тест.

Напомним, 25 марта авиакомпания SkyUp Airlines запустила рейсы из трех украинских городов в кипрский город Ларнака.

Также сообщалось, что новый украинский лоукостер Bees Airline начинает регулярные рейсы из Херсона в Тбилиси (Грузия).

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украинский лоукостер Bees Airline в июне запускает регулярные авиарейсы Херсон-Тбилиси
Украинский лоукостер Bees Airline в июне запускает регулярные авиарейсы Херсон-Тбилиси
В МАУ отказались от международных авиарейсов из Ивано-Франковска и Винницы
В МАУ отказались от международных авиарейсов из Ивано-Франковска и Винницы
Кирилл Тимошенко сообщил о новых авиарейсах в Ужгород, Черновцы и Кривой Рог
Кирилл Тимошенко сообщил о новых авиарейсах в Ужгород, Черновцы и Кривой Рог
Загрузка...
Новое видео
Саміт сталого бізнесу України

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Илон Маск готов дать $100 млн изобретателю, который поборет глобальное потепление

  3. Прибыль в $563 млн: почему провал игры Cyberpunk 2077 не смог "утопить" CD Projekt RED

  4. Путин признал "ЛДНР", Зеленский не поедет к нему в Москву — вице-премьер

  5. Украина попросила у Германии системы ПРО для защиты черноморского побережья — СМИ

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...