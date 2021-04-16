Кирилл Тимошенко сообщил о новых авиарейсах в Ужгород, Черновцы и Кривой Рог

В июне авиакомпания WINDROSE airlines запускает регулярные авиарейсы в Ужгород, Черновцы и Кривой Рог. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

По его словам, в конце прошлого года Кабинет министров утвердил Перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года, в котором отдельными пунктами делается упор на реконструкции ряда региональных аэропортов.

"На этом особенно акцентирует Президент Владимир Зеленский", — отметил Тимошенко.

Сейчас WINDROSE airlines осуществляет регулярные рейсы в такие города: Киев, Львов, Ивано-Франковск, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса, Херсон, Запорожье и Николаев.

"В ближайшие годы в рамках президентской программы "Большая стройка" мы планируем восстановить 16 региональных аэропортов. И как раз на днях мы получили очередной мощный сигнал, который указывает, что мы движемся в правильном направлении: принято решение, что уже в июне украинская авиакомпания WINDROSE airlines запускает регулярные авиарейсы еще в три города — Ужгород (трижды в неделю), Черновцы (трижды в неделю) и Кривой Рог (четыре раза в неделю)", — сообщил Тимошенко.

Перелеты будут осуществляться на комфортных и новых самолетах ATR-72-600, предназначенных именно для региональных перевозок.

Валентин Резниченко, глава Днепропетровской облгосадминистрации, сообщил о том, что реконструкция Международного аэропорта в Кривом Роге является частью программы Президента "Большая стройка", и работы там будут проведены за счет государственного и местного бюджетов, а также инвесторов.

"С лета воздушные ворота города готовы принимать регулярные рейсы авиакомпании WINDROSE airlines. Самолеты будут следовать в аэропорт "Борисполь". Оттуда пассажиры смогут продолжить путешествие в другие украинские города. По факту аэропорт будет обслуживать потребности 600-тысячного города и двух больших областей — Днепропетровской и Кировоградской. Эти рейсы вдохнут новую жизнь в сам аэропорт и весь регион", — сказал Резниченко.