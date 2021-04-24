Украинский лоукостер Bees Airline в июне запускает регулярные авиарейсы Херсон-Тбилиси

Новый украинский лоукостер Bees Airline начинает регулярные рейсы из Херсона в Тбилиси (Грузия).

Первый рейс запланирован на 11 июня 2021 года, сообщает avianews.com.

Указано, что авиаперевозчик уже открыл продажи билетов на новый маршрут. Перелет в одну сторону стоит от 996 грн, туда-обратно — 2033 грн.

При этом авиабилеты Херсон-Тбилиси по самому дешевому тарифу включают перевозку только ручной клади с весом до 7 кг и габаритами до 55х40х23 см.

В то же время дополнительно пассажиры смогут взять с собой в салон самолета без оплаты дамскую сумочку или рюкзак для ноутбука, верхнюю одежду, пакет с товарами Duty Free из аэропорта.

Купить авиабилеты можно на сайте лоукостера или через агентства по продаже авиаперевозок.

Предполагается, что полеты из Херсона в Тбилиси Bees Airline будет осуществлять два раза в неделю по вторникам и пятницам.

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В частности, вылет из Тбилиси в 15:55 и прилет в Херсон в 17:25. Вылеты из Херсона запланированы на 18:25 с прилетом в Тбилиси в 21:40. Время в пути составит 2,5 часа.

Напомним, в марте 2021 года новый украинский лоукостер Bees Airline осуществил первый полет. Чартерным рейсом в Египет доставили 180 украинцев.

Ранее новый украинский лоукостер Bees Airlines хочет запустить регулярные рейсы и подал заявки на получение маршрутов в Госавиаслужбу.

Перед этим авиаперевозчик зарегистрировал два первых самолета.

Также Госавиаслужба выдала новому украинскому лоукост-перевозчику Bees Airline сертификат эксплуатанта, который дает право на полеты.

31 марта 2021 года авиакомпания Bees Airline начала продажу авиабилетов на международные регулярные рейсы.