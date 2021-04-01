Транспорт 1 час назад

Авиакомпания Bees Airline начала продажу билетов на международные рейсы

Рейсы выполняются из аэропорта "Киев", который является аэропортом базирования Bees Airline

Фото: пресс-служба Bees Airline Фото: пресс-служба Bees Airline
Фото: пресс-служба Bees Airline

31 марта 2021 года авиакомпания Bees Airline начала продажу авиабилетов на международные регулярные рейсы.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, с Bees Airline уже возможно путешествовать по следующим маршрутам:

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– Киев — Тбилиси — Киев: с 30 апреля по вторникам и пятницам, а с 6 июня дополнительно еженедельно;

– Киев — Батуми — Киев: с 9 июня по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям;

– Киев — Ереван — Киев: с 29 апреля по понедельникам и четвергам;

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– Одесса — Ереван — Одесса с 14 июня по понедельникам и пятницам.

Рейсы выполняются из аэропорта "Киев", который является аэропортом базирования Bees Airline.

Первые чартерные международные рейсы авиакомпания выполняет на популярные курорты Египта. Стоимость билетов может начинаться от 1000 до 1 500 грн за один билет.

Ранее сообщалось, что Госавиаслужба выдала новому украинскому лоукост-перевозчику Bees Airline сертификат эксплуатанта, который дает право на полеты.

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