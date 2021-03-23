Новый украинский лоукостер будет летать по 29 маршрутам: названы города

Новый украинский лоукостер Bees Airline получил от Госавиаслужбы разрешение на выполнение рейсов по 16 чартерным и 13 регулярным маршрутам.

Об этом сообщает Avianews.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, из Киева авиалинии будут летать в Бургас, Ираклион, Родос, Батуми, Араксос, Аликанте, Барселону, Тирану, Варну и Ларнаку.

Также Bees Airline позволили запустить регулярные рейсы из Одессы в Тбилиси и Ереван, и из Львова в Ереван.

В свою очередь чартерная сеть включает маршруты из Киева в Марса-Алам, Момбасы, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Анталию, Бодрум, Тиват.

Также Госавиаслужба позволила Bees Airline выполнять чартеры из региональных аэропортов Украины:

- из Львова в Марса-Алам, Хургаду, Сплит, Анталию, Тиват;

- из Одессы в Анталию;

- из Харькова в Анталию и Тиват;

- из Кривого Рога в Тиват.

Указано, что сейчас авиакомпания уже начала летать по чартерным рейсам из Киева и Львова в Египет.

Ранее новый украинский лоукостер Bees Airlines хочет запустить регулярные рейсы и подал заявки на получение маршрутов в Госавиаслужбу.

Перед этим авиаперевозчик зарегистрировал два первых самолета.

Также Госавиаслужба выдала новому украинскому лоукост-перевозчику Bees Airline сертификат эксплуатанта, который дает право на полеты.