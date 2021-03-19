Транспорт 19 марта, 18:03

С третьей попытки: новый украинский лоукост Bees Airline будет летать в Египет, Кению и ЕС

Компания будет осуществлять регулярные и чартерные рейсы из аэропорта "Киев" имени Сикорского ("Жуляны"). В зависимости от направления, цены на билеты будут составлять от 1 тысячи гривен

Новый украинский лоукост Bees Airlines. Фото: пресс-служба Bees Airlines Новый украинский лоукост Bees Airlines. Фото: пресс-служба Bees Airlines
Новый украинский лоукост Bees Airlines. Фото: пресс-служба Bees Airlines

19 марта 2020 года, авиакомпания Bees Airlines официально объявила о старте работы на территории Украины. Первые направления — Турция и Египет, но в будущем компания планирует регулярные рейсы в страны Евросоюза и Кению.

Об этом передает корреспондент Delo.ua с презентации авиаперевозчика.

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На вопрос корреспондента Delo.ua, почему старт полетов начинается в разгар третьей волны коронавируса, в компании заявили, что старт компании планировался еще весной 2020 года, но из-за пандемии пришлось отложить запуск рейсов на начало осени 2020 года. Однако и вторую попытку пришлось перенести.  

"Год назад, когда мы хотели начать работу, в компании уже был стратегический план и договоренность о самолетах. Если флот уже зарезервирован, то мы не можем его не использовать, это дополнительные убытки. Поэтому решили окончательно запускаться сейчас — многие страны уже открывают границы",  — отметил коммерческий директор компании Александр Джиджора. 

Первый полет лоукостера был осуществлен 18 марта 2021 года, он доставил первых пассажиров из аэропорта "Киев" ("Жуляны") в Шарм-эль-Шейх по заказу туристического оператора TEZ TOUR, а  в пятницу, 19 марта, выполнил второй рейс из Киева на другой египетский курорт, Марса-Алам, туристического оператора Travel Professional Group. 

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Во флоте компании всего два самолета Boeing 737-800 с вместимостью 189 посадочных мест. Ранее эти самолеты были в эксплуатации компании МАУ. Однако в самолетах были установлены новые кресла, а на фюзеляж нанесена новая ливрея. 

Сейчас доступны два чартерных направления в Египет. Несколько позже появятся турецкие направления, Кения и страны Евросоюза. В компании заявили о намерениях летать со Львова, Одессы, Запорожья, Харькова, Херсона, но после договоренности с туроператорами. При этом компания заинтересована во внутренних рейсах по Украине, так как есть спрос. 

Рейсы из аэропорта "Борисполь" пока не рассматривают, так как это дополнительная финансовая нагрузка. 

"Уже в ближайшее время мы будем анонсировать новые чартерные программы в Турцию. В летний период времени мы будем осуществлять рейсы в Черногорию. Будем расширяться как в чартерном направлении, так и в регулярном",  — отметил исполняющий обязанности генерального директора Bees Airlines Евгений Хайнацкий. 

Новый украинский лоукост Bees Airlines. Фото: пресс-служба Bees Airlines

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании, у туристических операторов (сейчас компания работает с двумя операторами — TEZ TOUR и Travel Professional Group, а также ведет переговоры с другими украинскими и международными компаниями), а также в мобильных приложениях, например, Skyscanner.

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Стоимость билетов от 1 тысячи гривен, в зависимости от направления. В случае, если из-за коронавирусных ограничений самолет не сможет попасть в страну прибытия, стоимость билета возвращается пассажиру, либо полет переносится на другое время при желании клиента, заверили в компании. 

Новый украинский лоукост Bees Airlines. Фото: пресс-служба Bees Airlines

В этом году компания планирует увеличить флот еще на два самолета вместимостью 189 пассажиров. Самолёты поступят в аэропорт в мае-июне. Поэтому в летний период времени компания будет осуществлять полеты уже на четырех самолетах, а 2022-м году флот будет иметь шесть самолетов. В Bees Airlines отметили, что намерены пополнять парк каждый год. 

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"Сейчас уровень спроса не очень понятен, так как люди не имеют денег для путешествий и многие еще не разрешили украинцам въезд в их страны, но зачастую успешный бизнес строится в тяжелые времена и это нас мотивирует",  — отметил Александр Джиджора. 

Новый украинский лоукост Bees Airlines. Фото: пресс-служба Bees Airlines

На вопрос Delo.ua об инвестициях представители компании ответили, что с учетом операционного лизинга самолетов, открытия самой авиакомпании, административных затрат, оплаты работы персонала и подготовительных затрат, сумма достигает нескольких миллионов долларов. Сроки окупаемости денежных вложений зависят от ситуации на рынке, спроса и эпидемиологической ситуации, поэтому на сегодняшний день сроки окупаемости компания не может прогнозировать. 

Напомним, что авиакомпания МАУ вернула пассажирам $29 млн за отмененные рейсы во время пандемии.

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