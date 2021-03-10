Авиакомпания МАУ вернула пассажирам $29 млн за отмененные рейсы во время пандемии

Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" доложила о сумме возвратов пассажирам в феврале и с начала года.

Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

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В частности, в феврале 2021 года авиакомпания рассмотрела около 15 тысяч запросов и оформила возврат на сумму $2,5 млн.

"Всего же за 11 месяцев пандемии, с апреля 2020 года по февраль 2021-го включительно, МАУ вернула пассажирам более $29 млн (116 тысяч запросов)", — говорится в сообщении.

При этом в авиакомпании заверили, что делают все возможное для скорейшей обработки каждого обращения.

Кроме того, МАУ напоминает, что пассажиры отмененных рейсов имеют несколько опций на выбор:

- бесплатное переоформление билета;

- промокод на сумму стоимости неиспользованного билета, который действует 2 года с момента его получения.

В то же время известно, что с 1 марта МАУ начинает постепенное восстановление своей сети.

Напомним, что украинская лоукост-авиакомпания SkyUp в конце апреля намерена запустить рейсы из Одессы в Ереван и Тбилиси, а в конце мая — в Харьков, Львов и Запорожье.