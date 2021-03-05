Авиакомпания "Мотор Сич" возобновляет полеты из Киева в Одессу

Авиакомпания "Мотор Сич" (Запорожье) с 26 апреля намерена возобновить полеты в Одессу из международного аэропорта "Киев" имени Сикорского ("Жуляны"). Об этом говорится в сообщении компании.

Из Киева в Одессу рейсы будут выполняться ежедневно, кроме воскресенья, а из Одессы в Киев — ежедневно, кроме субботы.

Время вылета из Киева — в 9:50, по субботам — в 10:50; прибытие в Одессу — в 11:10, по субботам — в 12:10.

Вылет из Одессы будет осуществляться в 17:50, по воскресеньям — в 18:30; прибытие в Киев — в 19:10, по воскресеньям — в 19:50.

Отмечается, что расписание обеспечивает комфортные стыковки с рейсами Киев — Запорожье и Запорожье — Киев.

Стоимость билетов, согласно актуальным данным в системе бронирования на сайте перевозчика, сейчас составляет в направлении и Киев — Одесса 903 грн по тарифу Fixed, 1036 грн по тарифу Limited и 1970 по тарифу Flex.

В обратном направлении перелет стоит 970 грн по тарифу Fixed, 1103 грн по тарифу Limited и 2037 по тарифу Flex.

Авиакомпания "Мотор Сич" является обособленным подразделением одноименного запорожского машиностроительного завода.

Напомним также, что украинская лоукост-авиакомпания SkyUp в конце апреля намерена запустить рейсы из Одессы в Ереван и Тбилиси, а в конце мая — в Харьков, Львов и Запорожье.