Богуслаев предлагает "цивилизованно" оставить китайцам 35% "Мотор Сичи"

Президент АО "Мотор Сич" (Запорожье) Вячеслав Богуслаев заявляет, что китайские покупатели акций завода в лице компании Skyrizon нарушили обязательство о вложении в 2018 году 250 млн долларов инвестиций и получении разрешения Антимонопольного комитета, однако считает, что полностью национализировать предприятие нецелесообразно и стоит оставить за китайцами 35%, а контрольный пакет — за государством.

Об этом он заявил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 4 марта, передает "Интерфакс-Украина".

"Они нас обманули... Нет инвесторов китайских и нет инвестиционной программы. Обещания есть: в договоре приобретения акций в 2018 году должны 250 млн долларов — и ни копейки!" — заявил Богуслаев.

Глава "Мотор Сичи" отметил, что в такой ситуации он и профсоюз завода поддерживают решение президента Владимира Зеленского о введении санкций в отношении китайских акционеров.

"Я провожу ежедневные телемосты с китайскими заказчиками. Я им объясняю: если я, Богуслаев, на территории Китая буду нарушать китайские законы, что бы вы со мной сделали? Так и ваш уважаемый [ключевой бенефициар Skyrizon] Ван Цзин не должен на территории Украины нарушать украинские законы", — пояснил президент компании.

Он подтвердил, что в 2016 году китайские партнеры в критический момент предоставили заем на 100 млн долларов, который нужно вернуть в 2026 году, и предприятие готовится это сделать.

В то же время Богуслаев, который до сделки с китайцами был одним из крупнейших акционеров "Мотор Сичи", в комментарии журналистам после заседания комитета высказался против предложения о полной национализации предприятия, так как это повлечет значительные бюджетные расходы.

"Надо договариваться с китайцами: разрешить им 35%. Остальное нужно, чтобы они продали государству, цивилизованно. Послу нужно объяснить: не разрешает наше государство управлять нашим предприятием иностранному гражданину. Просто рвать отношения с китайскими друзьями нельзя... Просто так, чтобы мы на Китай наплевали — так не поступают", — подчеркнул он.

Напомним, в декабре китайские акционеры "Мотор Сичи" инициировали арбитраж против Украины на сумму 3,5 млрд долларов. Они утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие их права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от 1992 года.

Как отмечает ИФ со ссылкой на источник в правительстве, сейчас около 75% акций завода уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному, в частности, China Development Bank.

В то же время сами акции "Мотор Сичи" находятся под арестом с 2017 года по ходатайству Службы безопасности Украины с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.

В определении суда от 7 сентября 2017 года об аресте 41% акций завода, принятом по ходатайству СБУ, говорилось, что следствие установило, что с 2016 года неустановленные лица из числа нынешних и бывших должностных лиц и конечных бенефициаров "Мотор Сичи", действуя по предварительному сговору с целью ослабления государства путем разрушения указанного предприятия, осуществили ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций общества в пользу иностранных компаний, которые намерены переместить активы и производственные мощности общества за пределы Украины. В 2018 году суд по инициативе СБУ заблокировал движение уже всех акций "Мотор Сич".

В начале августа 2020 года китайская Beijing Xinwei Ван Цзина сообщила, что отказалась от попытки получить разрешение на покупку "Мотор Сичи" совместно с госконцерном "Укроборонпром", и теперь ее новым партнером выступает Development Construction Holding Александра Ярославского. Компании уже четырежды подавали заявления в АМКУ, последний раз — в декабре прошлого года, однако безрезультатно.

Не дожидаясь решения АМКУ, DCH вместе с китайскими акционерами "Мотор Сичи" намерены были провести внеочередное собрание акционеров 31 января этого года, чтобы сменить набсовет и ввести в него, в частности, Ван Цзина, упомянутого Ярославского, а также гендиректора DCH Артема Александрова.

Однако собрание было сорвано визитом сотрудников СБУ, заявивших о проведении следственных действий по расследованию "противоправных действий представителей компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова).

Этому предшествовало введение Украиной 29 января санкций против Skyrizon Aircraft Holdings, а также Hong Kong Skyrizon Holdings, а также китайских Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Beijing Xinwei Technology Group Co. и лично Ван Цзина.