Транспорт 60 минут назад

Лоукостер Buta Airways заявил о возобновлении авиарейсов из Баку в Киев

С 1 апреля полеты будут осуществляться в аэропорт "Борисполь" два раза в неделю — по понедельникам и четвергам

Самолет авиакомпании Buta Airways. Фото: пресс-служба авиаперевозчика Самолет авиакомпании Buta Airways. Фото: пресс-служба авиаперевозчика
Самолет авиакомпании Buta Airways. Фото: пресс-служба авиаперевозчика

Азербайджанская лоукост-авиакомпания Buta Airways возобновляет полеты из Баку в Киев с 1 апреля 2021 года.

Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

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В частности, указано, что специальные рейсы по маршруту Баку-Киев-Баку планируются к выполнению с 1 апреля.

Известно, что полеты будут осуществляться в киевский аэропорт "Борисполь". Самолеты по данному маршруту будут летать два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.

При этом на рейсах Баку-Киев-Баку будут действовать тарифы "Стандарт" и "Супер". Первый — стоимостью от 75 евро включает в себя провоз багажа весом не более 23 кг, а также дополнительный багаж весом не более 10 кг. Второй — стоимостью от 55 евро допускает провоз регистрируемого багажа весом не более 10 кг.

В то же время в оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту.

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Ранее сообщалось, что авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы из Украины в Грузию. Первый рейс был осуществлен 1 марта.

Кроме того, украинская авиакомпания МАУ с марта возобновила часть отмененных рейсов.

В свою очередь авиакомпания Air Astana (Казахстан) заявила об увеличении частоты рейсов на направлении Киев — Алматы.

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