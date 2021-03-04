Дочерняя авиакомпания Turkish Airlines открывает рейсы из Турции в Украину

30 марта лоу-кост подразделение турецкой авиакомпании Turkish Airlines — AnadoluJet — впервые начнет полеты в Украину.

Об этом сообщили в украинском представительстве авиакомпании, передает avianews.com.

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По информации издания, расписание предусматривает полеты четыре раза в неделю по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям в ночное время.

Вылеты из Анкары будут выполняться в 00:30 с прилетом в Киев в 02:30. Из Киева самолет будет вылетать в 03:25 и прилетать в Анкару в 05:25. Время в пути составит 2 часа.

AnadoluJet пока еще не открыл продажу билетов. Тарифы в системы бронирования пообещали загрузить в ближайшее время.

Как и Turkish Airlines, AnadoluJet будет обслуживаться в киевском аэропорту Борисполь.

На маршруте Анкара — Киев новый авиаперевозчик будет конкурировать с другим турецким лоу-костом — Pegasus Airlines, который летает по схожему расписанию.

В издании отмечают, особенностью AnadoluJet является упрощенный сервис по сравнению с материнской компанией и отсутствие бизнес-класса. Лоу-кост будет летать в Киев на Boeing 737-800 с максимальным числом мест — 189. Такую же рассадку использует крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair.

Напомним, в начале августа авиакомпания Turkish Airlines возобновила авиарейс Стамбул — Херсон.