Транспорт 3 часа назад

Дочерняя авиакомпания Turkish Airlines открывает рейсы из Турции в Украину

Расписание предусматривает полеты четыре раза в неделю по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям в ночное время

Фото: Facebook/AnadoluJet Фото: Facebook/AnadoluJet
Фото: Facebook/AnadoluJet

30 марта лоу-кост подразделение турецкой авиакомпании Turkish Airlines — AnadoluJet — впервые начнет полеты в Украину.

Об этом сообщили в украинском представительстве авиакомпании, передает avianews.com.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По информации издания, расписание предусматривает полеты четыре раза в неделю по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям в ночное время.

Вылеты из Анкары будут выполняться в 00:30 с прилетом в Киев в 02:30. Из Киева самолет будет вылетать в 03:25 и прилетать в Анкару в 05:25. Время в пути составит 2 часа.

Читайте также:
Turkish Airlines ввела плату за бронирование мест в эконом-классе

AnadoluJet пока еще не открыл продажу билетов. Тарифы в системы бронирования пообещали загрузить в ближайшее время.

Как и Turkish Airlines, AnadoluJet будет обслуживаться в киевском аэропорту Борисполь.

На маршруте Анкара — Киев новый авиаперевозчик будет конкурировать с другим турецким лоу-костом — Pegasus Airlines, который летает по схожему расписанию.

В издании отмечают, особенностью AnadoluJet является упрощенный сервис по сравнению с материнской компанией и отсутствие бизнес-класса. Лоу-кост будет летать в Киев на Boeing 737-800 с максимальным числом мест — 189. Такую же рассадку использует крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair.

Напомним, в начале августа авиакомпания Turkish Airlines возобновила авиарейс Стамбул — Херсон.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Василий Филипчук: "Государство должно предпринять меры для развития независимых вещателей"
Василий Филипчук: "Государство должно предпринять меры для развития независимых вещателей"
Укрэксимбанк отсудил 6 млрд грн долга по кредиту на строительство небоскреба Sky Towers
Укрэксимбанк отсудил 6 млрд грн долга по кредиту на строительство небоскреба Sky Towers
В Киеве начали разработку проекта реконструкции устаревшего жилья
В Киеве начали разработку проекта реконструкции устаревшего жилья
Загрузка...
Новое видео
Чи потрібен вам касовий апарат? РРО для підприємців в 2021 році — Ірина Нараєвська

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Есть потенциал для роста цен". Почему резко подорожало топливо на АЗС и что будет дальше

  3. Forbes назвал ТОП-20 владельцев ТРЦ Украины по доходам от аренды

  4. Главный офис обанкротившегося банка "Аркада" продают почти за 1 млрд грн

  5. Микитась снова может изменить свои показания — гендиректор Укрбуда

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...