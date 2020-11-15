Turkish Airlines ввела плату за бронирование мест в эконом-классе

Авиакомпания Turkish Airlines с 12 ноября 2020 года ввела плату за выбор места заранее в эконом-классе на международных рейсах.

Как говорится в рассылке авиаперевозчика для агентств, новые правила действуют для всех новых бронирований, которые включают перелеты, начиная с 1 января 2021 года, передает AviaNews.

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По информации издания, на рейсы до этой даты выбор остался бесплатным для стандартных рядов.

Стоимость услуги зависит от протяженности рейса и типа места. Например, стандартное место стоит от $9 до $39, место в аварийном ряду или в ряду с увеличенным пространством для ног — от $19 до $109.

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Новые изменения уже введены в систему бронирования Turkish Airlines. При заказе билетов Киев-Стамбул после 1 января 2021 года выбрать стандартное место стоит $9, место в аварийном ряду — $29.

Напомним, в начале сентября руководство Турции усилило противоэпидемические мероприятия, обязав всех граждан носить маски на всех без исключения территориях.

Ранее сообщалось, что украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 25 сентября 2020 года запускает рейсы из Киева в Стамбул.

Также стало известно, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновила авиарейс Стамбул — Херсон.