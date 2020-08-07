SkyUp в сентябре запускает авиарейсы из Киева в Стамбул

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 25 сентября 2020 года запускает рейсы из Киева в Стамбул (Турция).

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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Указано, что рейсы по маршруту Киев — Стамбул — Киев будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам.

При этом стоимость билета без багажа в одну сторону составляет от 1600 грн.

SkyUp отмечает, что по информации от Госпогранслужбы, для путешествия в Турцию необходимо иметь следующие документы: паспорт гражданина Украины для выезда за границу или паспорт Украины в виде ID-карточки, а также полис медицинского страхования, который покрывает расходы на лечение Covid-19 на территории Турции.

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Кроме того, в пункте пропуска предусмотрено проведение медосмотра на наличие коронавируса. В случае выявления симптомов во время осмотра бесплатно проводится ПЦР-тест.

Ранее сообщалось, что авиакомпания SkyUp Airlines продлевает регулярные рейсы по маршрутам Киев-Одесса и Киев-Запорожье и обратно до 24 октября 2020 года на фоне адаптивного карантина в Украине.

Также стало известно, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновила авиарейс Стамбул — Херсон.