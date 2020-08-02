Turkish Airlines возобновила рейс Стамбул — Херсон

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновила авиарейс Стамбул — Херсон.

Об этом сообщает "Укринформ".

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"Сегодня мы встречаем возобновленный рейс Стамбул — Херсон. Именно с этого рейса начиналась новая история нашего аэропорта "Херсон" (авиакомпания Turkish Airlines начала регулярные рейсы из Херсона в Стамбул в октябре 2014 года). И хочу поблагодарить авиакомпанию Turkish Airlines за то, что продолжает сотрудничество с нашим аэропортом", — отметил на торжественной церемонии, посвященной возобновлению авиарейса, первый заместитель председателя ОГА Дмитрий Бутрий.

Он подчеркнул, что власти заинтересованы, чтобы аэропорт работал, ведь это мощный логистический центр, и напомнил, что Херсонская область по показателям относительно ситуации с COVID-19 находится в "зеленой зоне".

"Мы надеемся, что будут рейсы в таком же количестве, как и ранее", — отметил генеральный менеджер Turkish Airlines в Херсоне Ахмет Турсун.

Однако пока будут осуществляться 2 рейса в неделю (летом 2019 года таких рейсов было 10 в неделю, а в другие сезоны Turkish Airlines осуществляли авиарейс Стамбул — Херсон ежедневно), рассказал директор коммунального предприятия "Херсонские авиалинии" Виталий Кучерук.

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По его словам, возобновление авиарейса — настоящая командная работа, ведь после приостановления полетов из-за карантина возобновление авиарейса на Херсон из Стамбула авиакомпанией планировалось только на декабрь.

"И вот — совместная работа и председателя Херсонской ОГА, и представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, и филиала офиса Turkish Airlines у нас в Херсоне. Мы подключали первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапарову, подключали Рефата Чубарова, Мустафу Джемилева", — отметил Кучерук.

Он также сообщил, что возобновленным первым рейсом прилетели из Стамбула 135 человек, а из Херсона в Стамбул отправляются 125.

"Очень удобно, благодарна нашему аэропорту, что возобновили рейс. Я херсонка, а мой муж работает в Турции. Мне нравится, что можно лететь из Херсона непосредственно, а не через Киев либо Одессу", — поделилась впечатлениями от полета пассажирка Наталия Займова.

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В настоящее время из аэропорта "Херсон" осуществляются авиарейсы во Львов (SkyUp), Киев (МАУ) и в Стамбул (Turkish Airlines).

Как известно, авиакомпания Turkish Airlines начала регулярные рейсы из Херсона в октябре 2014 года, а с 29 марта 2015 года Turkish Airlines осуществляет рейсы Стамбул — Херсон — Стамбул ежедневно, соединив Херсон со всем миром. С 26 марта 2017 года авиакомпания увеличила количество рейсов Стамбул — Херсон — Стамбул из 7 до 10 раз в неделю.

Ранее авиакомпания Turkish Airlines объявила о продлении отмены всех международных и внутренних рейсов до 27 мая включительно.