Turkish Airlines продлила отмену всех рейсов до 27 мая

Авиакомпания Turkish Airlines объявила о продлении отмены всех международных и внутренних рейсов до 27 мая включительно.

Это связано с решением турецких властей, которые таким образом хотят снизить темпы распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает avianews.com.

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Известно, что первоначально турецкая авиакомпания отменила все международные рейсы с 18 марта и значительно ограничила число внутренних перелетов. Предполагалось, что ограничения властей будут действовать до 17 апреля. Позже они были продлены и усилены, что привело к полной отмене рейсов в пределах Турции.

При этом пассажирам, у которых есть билеты на отмененные рейсы, Turkish Airlines предлагает 4 опции:

- первая предусматривает полный возврат денег за билет или его неиспользованную часть;

- вторая позволяет бесплатно перенести вылет на любую дату в течение года с сохранением маршрута перелета;

- третья опция предусматривает конвертацию билета в мили программы лояльности Miles & Smiles. Курс конвертации составляет 1000 бонусных миль за каждые 10 евро. Мили можно будет использовать в дальнейшем для оформления новых билетов или повышения класса обслуживания;

- четвертая позволяет получить ваучер в размере 115% от неиспользованной части билета и услуг. Он действителен 1 год с момента выпуска для оформления новых бронирований. Однако воспользоваться ваучером можно только после обращения в офис авиакомпании. При этом в Украине сбор за оформление нового билета эконом-класса составляет $35.

Таким образом, получить выгоду от ваучера можно, если стоимость начального бронирования превышает $235. В таком случае бонус перекроет сервисный сбор.

Ранее сообщалось, что венгерский лоукостер Wizz Air начал продажу авиабилетов на рейсы Киев-Вена с 12 мая 2020 года, хотя Украина пока официально не заявляла о возобновлении авиасообщения.

Напомним, из-за пандемии коронавируса ряд мировых авиаперевозчиков уже заявили о банкротстве. Сообщалось, что коронавирус может привести к банкротству большинства авиакомпаний во всем мире уже к концу мая.

Как сообщалось, туристическая отрасль Украины потеряет из-за коронавируса $1,5 млрд.