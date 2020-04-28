Lifestyle 1 час назад

Туристическая отрасль Украины потеряет из-за коронавируса 1,5 миллиарда долларов — Кабмин

В сложившейся ситуации, внутренний туризм имеет гораздо лучшие шансы на быстрое восстановление, чем выездной, отмечают игроки туристического рынка

Туристическая отрасль Украины потеряет из-за коронавируса 1,5 миллиарда долларов — Кабмин Туристическая отрасль Украины потеряет из-за коронавируса 1,5 миллиарда долларов — Кабмин
Фото: Adobe Stock

Кабмин оценивает потери импорта и экспорта туристических услуг от пандемии коронавируса в $1,5 млрд долларов, сообщает kmu.gov.ua. 

Эта информация была озвучена на Инвестиционном онлайн-форуме "Таврийские горизонты", состоявшемся 28 апреля 2020. 

Подпишитесь на канал DELO.UA

С целью защитить туристические предприятия от массовых банкротств и позволить стабилизировать их работу профильный комитет ВР и Министерство культуры и информационой политики разработало законопроект №3377, где предлагается:

1) освободить операции по предоставлению туристических услуг от уплаты:

налога на добавленную стоимость;

налога на прибыль и ЕСВ;

земельного налога и налога на нежилую недвижимость;

2) отменить туристический сбор до конца 2020 года;

3) ввести налоговые льготы на оплату аренды и землю государственной и коммунальной собственности.

Читайте также:
Турецкие отели отказываются от "шведского стола"

Запрет на передвижение будут поэтапно сниматься, но у людей может остаться внутренний страх . Туристы могут изменить свои привычки, потребует изменения формата их обслуживания. Одной из главных поведенческих изменений станет социальная дистанция, отметили участники форума.

В сложившейся ситуации, внутренний туризм имеет гораздо лучшие шансы на быстрое восстановление, чем выездной. Особенно в случае, если страны, ориентированные на туризм, не откроют к осени своих границ.

Спросе на услуги туроператоров пойдет на спад из-за двух барьеров: страха путешествий после пандемии и материального положения, которое неминуемо пошатнется в связи с кризисом, считает Александр Новиковский, директор Tez Tour в Украине. С первым поможет бороться информирование клиентов: заявления официальных источников об избавлении от недуга, полной ответственности принимающей стороны и поддержке туристов в случае заболевания. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В ВР поданы законопроекты по поддержке креативных индустрий в карантин и посткарантин
В ВР поданы законопроекты по поддержке креативных индустрий в карантин и посткарантин
Из-за карантина большинство отелей Украины уже закрылись и готовятся сокращать персонал
Из-за карантина большинство отелей Украины уже закрылись и готовятся сокращать персонал
Мировому туризму грозит $2,1 трлн убытков из-за коронавируса — исследование
Мировому туризму грозит $2,1 трлн убытков из-за коронавируса — исследование
Загрузка...
Новое видео
Ресторатор Максим Храмов: Что ждет ресторанный бизнес после карантина

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Сегодня вступают в силу ужесточенные правила к проведению денежных переводов

  3. Госпотребслужба будет ежедневно выдавать рынкам разрешение на работу — Ляшко

  4. Украинских заробитчан отправлять за границу сейчас нелогично — МИД

  5. СБУ заблокировала канал финансирования террористов Л/ДНР (ФОТО)

Загрузка...