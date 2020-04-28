Туристическая отрасль Украины потеряет из-за коронавируса 1,5 миллиарда долларов — Кабмин

Кабмин оценивает потери импорта и экспорта туристических услуг от пандемии коронавируса в $1,5 млрд долларов, сообщает kmu.gov.ua.

Эта информация была озвучена на Инвестиционном онлайн-форуме "Таврийские горизонты", состоявшемся 28 апреля 2020.

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С целью защитить туристические предприятия от массовых банкротств и позволить стабилизировать их работу профильный комитет ВР и Министерство культуры и информационой политики разработало законопроект №3377, где предлагается:

1) освободить операции по предоставлению туристических услуг от уплаты:

налога на добавленную стоимость;

налога на прибыль и ЕСВ;

земельного налога и налога на нежилую недвижимость;

2) отменить туристический сбор до конца 2020 года;

3) ввести налоговые льготы на оплату аренды и землю государственной и коммунальной собственности.

Запрет на передвижение будут поэтапно сниматься, но у людей может остаться внутренний страх . Туристы могут изменить свои привычки, потребует изменения формата их обслуживания. Одной из главных поведенческих изменений станет социальная дистанция, отметили участники форума.

В сложившейся ситуации, внутренний туризм имеет гораздо лучшие шансы на быстрое восстановление, чем выездной. Особенно в случае, если страны, ориентированные на туризм, не откроют к осени своих границ.

Спросе на услуги туроператоров пойдет на спад из-за двух барьеров: страха путешествий после пандемии и материального положения, которое неминуемо пошатнется в связи с кризисом, считает Александр Новиковский, директор Tez Tour в Украине. С первым поможет бороться информирование клиентов: заявления официальных источников об избавлении от недуга, полной ответственности принимающей стороны и поддержке туристов в случае заболевания.