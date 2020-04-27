Турецкие отели отказываются от "шведского стола"

К концу мая в Турции начнут открываться отели, которые получат "сертификаты здоровья", а "шведского стола" в них не будет. Об этом заявил министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой, передает АТОР.

Министр уточнил, что гостиницам придется работать только на половину от имеющегося номерного фонда.

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"Шведского стола" или любого другого "открытого буфета" не будет: вместо этого постояльцам предложат комплексное меню и сервис "а-ля карт".

В ресторанах отелей уменьшат количество столиков, чтобы обеспечить социальную дистанцию. В перспективе подобные протоколы гигиенической безопасности будут распространены на все рестораны, кафе и развлекательные заведения.

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Социальное дистанцирование будет обязательным и на пляже: шезлонгов станет меньше. Если позволяет территория, отели могут организовать для семейных туристов отдых по принципу зонирования, закрепив за конкретной семьей определенный участок с "лежаками" на пляже или у бассейна.

Сотрудников отелей ждет ежедневный медосмотр, работа в маске и перчатках, а также в специальной защитной одежде.

В обязательном порядке отели с "сертификатами здоровья" должны будут обеспечить круглосуточную работу квалифицированного медицинского персонала.

"Протоколы здоровья" затронут и авиаперелеты. По словам министра, на борту самолета будет специальная рассадка. Среднее сидение в ряду из трех кресел оставят пустым. Также будет лимитировано количество пассажиров, которые могут находиться на яхте или другом транспорте во время морских прогулок.

Как заявил турецкий министр, если ситуация с коронавирусом в Турции и в мире будет улучшаться, то сначала в конце мая откроются отели с "сертификами здоровья" и запустится внутреннее транспортное сообщение, включая авиарейсы.

На втором этапе Турция разрешит авиасообщение с теми странами, где пандемия пойдет на спад и не будет фиксироваться новых случаев COVID-19. По прогнозам Эрсоя, начала иностранного туризма можно ожидать к концу августа.

Напомним, Украина вошла в ТОП-7 стран-лидеров по посещаемости Турции в первой половине 2019 года.