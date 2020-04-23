Транспорт 40 минут назад

Из-за пандемии COVID-19 авиакомпании могут потерять более $250 млрд — ICAO

Эскперты прогнозируют, что больше всего пострадают авиаперевозчики в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе

Из-за пандемии COVID-19 авиакомпании могут потерять более $250 млрд — ICAO Из-за пандемии COVID-19 авиакомпании могут потерять более $250 млрд — ICAO
Фото: ICAO

К сентябрю число пассажиров на международных авиарейсах во всем мире может сократиться на 1,2 миллиардов.

Об этом говорится в докладе международной организации гражданской авиации (ICAO).

Кратко и по делу в Telegram

По данным ICAO, международная пропускная способность может сократиться на две трети по сравнению с прогнозом на первые три квартала этого года, в результате чего, потери авиакомпаний с января по сентябрь могут составить $160 — 253 млрд.

В организации отмечают, что больше всего пострадают перевозчики в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Значительный ущерб также понесут авиакомпании в Северной Америке.

Читайте также:
Коронавирус вносит коррективы: какие авиарейсы отменили из-за эпидемии

Сокращение пассажиропотока больше всего затронет Европу, особенно во время пика туристического сезона, а также в АТР.

"Поскольку общая продолжительность пандемии все еще не определена, ICAO разработала шесть различных путей восстановления в рамках двух ориентировочных сценариев, чтобы изучить потенциальные краткосрочные экономические последствия пандемии COVID-19", — заявил генеральный секретарь ICAO Фанг Лю в послании представителям государств-членов организации.

Напомним, с 15 марта 2020 года Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла пассажирское авиасообщение.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Борисполь" вошел в топ-40 самых больших аэропортов Европы по числу обслуженных рейсов в условиях карантина.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В ВР поданы законопроекты по поддержке креативных индустрий в карантин и посткарантин
В ВР поданы законопроекты по поддержке креативных индустрий в карантин и посткарантин
На карантине в Украине активно регистрируют новые фармацевтические компании — исследование
На карантине в Украине активно регистрируют новые фармацевтические компании — исследование
Fitch вдвое ухудшил прогнозы развития мировой экономики
Fitch вдвое ухудшил прогнозы развития мировой экономики
Загрузка...
Новое видео
Николай Скавронский, Синэво: со стартапа за $10 тысяч в бизнес за 100 млн евро

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Украинские ритейлеры настаивают на отмене "тотального карантина" и требуют открыть ТРЦ

  3. У Зеленского пояснили, зачем хотят привлечь Саакашвили в правительство

  4. Более 30 странам мира грозит голод из-за коронавируса — ООН

  5. Бензин может подешеветь до 16 грн/литр — эксперт

Загрузка...