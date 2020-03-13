Украина закрывает границы для иностранцев — секретарь СНБО

15 марта Украина на две недели закрывает границы для иностранных граждан.

Об этом сегодня, 13 марта, в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит все учреждения, все страны о том, что граница Украины для иностранных граждан на две недели будет закрыта. Через две недели, в зависимости от того, каким способом будет развиваться ситуация, мы на заседании СНБО будем принимать дальнейшие решения", — сказал он.

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Данилов обратился к гражданам Украины, чтобы по возможности ограничить заграничные поездки.

11 марта Кабинет министров заявил о намерении закрыть часть пунктов пропуска на границе, чтобы обезопасить жизнь и здоровье граждан из-за распространения коронавируса COVID-19.

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Ранее стало известно, что 16 марта Чехия запрещает въезд на свою территорию всем иностранцам, кроме тех, у кого есть разрешение на постоянное или временное проживание в Чешской республике. Кроме того, всем жителям страны запрещается выезжать из нее.

Как известно, 3 марта 2020 года первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией официально зарегистрировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в мире пандемию нового коронавируса COVID-19.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.