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В мире 1 час назад

Китайский ученый рассказал, когда пандемия коронавируса пойдет на спад

Эпидемиолог из КНР просчитал реальные сроки окончания пандемии

Китайский ученый рассказал, когда пандемия коронавируса пойдет на спад Китайский ученый рассказал, когда пандемия коронавируса пойдет на спад
Фото: Vox

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в мире должна пойти на спад к июню 2020 года.

Такое мнение высказал китайский эпидемиолог и пульмонолог Чжун Наньшань, сообщает Сommercial Times.

По информации издания, ученый, обнаруживший коронавирус ТОРС в 2003 году, является главой специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. Чжун Наньшань просчитал реальные сроки окончания пандемии.

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Как отметил врач, для этого необходимо, чтобы страны мобилизовали все усилия для борьбы с распространением заболевания.

Как известно, 3 марта 2020 года первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией официально зарегистрировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в мире пандемию нового коронавируса COVID-19.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

Кроме того, на заседании правительства принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

Одновременно для выполнения этого решения до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гаран

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