Китайский ученый рассказал, когда пандемия коронавируса пойдет на спад

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в мире должна пойти на спад к июню 2020 года.

Такое мнение высказал китайский эпидемиолог и пульмонолог Чжун Наньшань, сообщает Сommercial Times.

По информации издания, ученый, обнаруживший коронавирус ТОРС в 2003 году, является главой специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. Чжун Наньшань просчитал реальные сроки окончания пандемии.

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Как отметил врач, для этого необходимо, чтобы страны мобилизовали все усилия для борьбы с распространением заболевания.

Как известно, 3 марта 2020 года первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией официально зарегистрировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в мире пандемию нового коронавируса COVID-19.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

Кроме того, на заседании правительства принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

Одновременно для выполнения этого решения до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гаран