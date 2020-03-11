Коронавирус в Украине: по всей стране ввели карантин

Из-за распространения в Европе китайского коронавируса в Украине введен карантин по всей стране.

Его действие начнется с четверга, 12 марта 2020 года, сообщает народный депутат Виктория Сюмар в Facebook.

"Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля", — написала парламентарий в соцсети, ссылаясь на соответствующее постановление Кабмина.

По ее словам, введенный карантин предусматривает:

- закрытие учебных заведений;

- запрещение массовых собраний более 200 человек. Это касается и спортивных мероприятий (которые могут проходить без зрителей) и культурных мероприятий;

- закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Как сообщила Сюмар, также будет закрыта большая часть КПП: с 219 останется 49.

"Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина", — отметила нардеп.

Также, по ее словам, правительство выделило 100 млн грн на закупку товаров индивидуальной защиты в частных внутренних компаний.

"На наш вопрос о наличии масок, министр здравоохранения сказал, что есть в наличии 15 млн штук. Осталось понять, где они есть...", — резюмировала Сюмар.

Вскоре информацию о карантине подтвердила официальная страница Верховной Рады в Facebook.

"В Украине объявлен карантин до 3 апреля. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса", — говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров, на заседании правительства 11 марта принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Одновременно, для выполнения этого решения до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту "Борисполь".

Ранее стало известно, что Киев закрывает школы, детсады и вузы из-за угрозы коронавируса. В частности, учебный процесс приостанавливается предварительно до конца марта.

Напомним, 10 марта поздно вечером появилась информация, что Кабинет министров 11 марта может ввести карантин в учебных заведениях и запретить проведение всех массовых мероприятий по всей Украине.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения китайского коронавируса Covid-19, организаторы многих мероприятий в Украине заявили об их отмене или переносе. В частности, проведение любых массовых мероприятий с 6 по 16 марта 2020 года запретили в Черновицкой области. Также там закрыли на карантин школы. Такие же меры принял Сумской горсовет — в городе временно нельзя проводить экскурсии, конкурсы, фестивали и спортивные соревнования.

3 марта 2020 года первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией официально зарегистрировали в Украине. Случай заболевания китайским коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.