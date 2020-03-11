Киев закрывает школы, детсады и вузы из-за угрозы коронавируса

Киевские власти утвердили план превентивных мер противодействию эпидемии китайского коронавируса. Не смотря на то, что в Украине пока лишь 1 человек с подтвержденным диагнозос Covid-19, и он достаточно далеко от столицы, в Киевской городской администрации решили не ждать.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно — до конца марта. В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в школах и вузах. В детских садах. В художественных, спортивных школах и других. Также ограничиваем проведение массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах", — сообщил мэр Киева.

В пресс-службе Киевской городской администрации уточнили, что скрывается за расплывчатой формулировкой об ограничении учебного процесса. Занятия в школах, вузах и детсадах просто отменены. Они будут закрыты для учащихся.

Напомним, 10 марта поздно вечером появилась информация, что Кабинет министров 11 марта может ввести карантин в учебных заведениях и запретить проведение всех массовых мероприятий по всей Украине.

Читайте также: Как коронавирус может ускорить пришествие мирового экономического кризиса

Ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения китайского коронавируса Covid-19, организаторы многих мероприятий в Украине заявили об их отмене или переносе. В частности, проведение любых массовых мероприятий с 6 по 16 марта 2020 года запретили в Черновицкой области. Также там закрыли на карантин школы. Такие же меры принял Сумской горсовет — в городе временно нельзя проводить экскурсии, конкурсы, фестивали и спортивные соревнования.

3 марта 2020 года первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией официально зарегистрировали в Украине. Случай заболевания китайским коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.