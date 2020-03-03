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Коронавирус пришел в Украину

В Украине зафиксировали первый случай заболевания китайским коронавирусом

Коронавирус пришел в Украину Коронавирус пришел в Украину
Фото: прямая трансляция "112-Украина" в Youtube

В Украине официально зарегистрировали первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, который транслировался в эфире телеканала "112 Украина".

В частности, известно, что случай заболевания китайским коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.

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"Вчера я говорил, что у нас было 4 случая с подозрением, сегодня это подозрение подтверждено у одного человека", — сказал он.

Напомним, по состоянию на 3 марта 2020 года, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 в мире составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли.

Ранее сообщалось, что поставку в Украину быстрых тестов на выявление китайского коронавируса ожидают с 10 марта 2020 года.

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Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

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